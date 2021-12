Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 quy mô cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Quốc hội Hàn Quốc sáng ngày 3/12 đã mở phiên họp toàn thể, thông qua dự thảo ngân sách năm 2022 có quy mô 607.700 tỷ won (514,96 tỷ USD), muộn hơn một ngày so với thời hạn quy định. Trong đó, có 159 nghị sĩ bỏ phiếu tán thành, 53 người phản đối, 24 người bỏ phiếu trống.Dự thảo ngân sách được Quốc hội thông qua lần này có quy mô cao kỷ lục, tăng 3.330 tỷ won (2,8 tỷ USD) so với dự thảo ngân sách mà Chính phủ đệ trình, hai năm liên tiếp tăng.Trong đó, ngân sách hỗ trợ tiểu thương, như tiền bù đắp thiệt hại, cho vay vốn lãi suất thấp 1%, được phân bổ 6.800 tỷ won (5,76 tỷ USD). Ngoài ra còn có các khoản ngân sách để chi trả phiếu giảm giá tại các cơ sở văn hóa, thể thao, ngân sách hỗ trợ y tế, phòng dịch.Trong quá trình thẩm định tại Quốc hội, hạn mức tối thiểu bù đắp thiệt hại cho tiểu thương được nâng từ 100.000 won (85 USD) lên 500.000 won (423 USD). Bên cạnh đó, dự thảo còn bổ sung thêm về dự báo quy mô phát hành tiền địa phương, từ 6.000 tỷ won (5,09 tỷ USD) theo dự thảo của Chính phủ lên 30.000 tỷ won (25,43 tỷ USD).Chính giới không có bất đồng ý kiến lớn về ngân sách đối phó với dịch COVID-19, nhưng tới phút cuối cùng vẫn xung đột ý kiến về ngân sách dự án tàu sân bay hạng nhẹ. Đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành sau đó đã tự sửa đổi và đơn phương xúc tiến thông qua dự thảo ngân sách tại Quốc hội.Đảng Sức mạnh quốc dân không đưa phương án sửa đổi riêng, và vẫn tham gia vào quá trình biểu quyết dự thảo. Tuy nhiên, trong phần thảo luận tại Quốc hội, đảng Sức mạnh quốc dân chỉ trích rằng dự án này tốn kém quá nhiều ngân sách, trong khi lại không mang đến lợi ích thực tế. Nhưng đảng cầm quyền phản bác rằng đây là một dự án rất cần thiết nhằm đối phó với tình hình an ninh quốc tế đang ngày càng phức tạp.Đảng Công lý chỉ trích rằng hai đảng lớn đã "ngấm ngầm thảo luận", làm tiêu tan chủ nghĩa dân chủ tại Quốc hội. Đảng vì Quốc dân thì chỉ ra rằng dự thảo ngân sách năm sau thiếu sót cả về khía cạnh tài chính quốc gia và chưa quan tâm đến khó khăn của người dân.