Photo : YONHAP News

Trên trang Twitter chính thức của hãng Billboard (Mỹ) công bố ngày 3/12, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đứng thứ nhất trên 9 bảng xếp hạng tổng hợp cuối năm của Billboard, như "Nhóm nhạc/Song ca xuất sắc nhất", "Nhóm nhạc/Song ca Hot 100", "Nhóm nhạc/Song ca Billboard 200", "Billboard Global" (không bao gồm nghệ sĩ Mỹ).Ngoài ra, ca khúc "Dynamite" của nhóm đứng thứ nhất bảng xếp hạng "Billboard Global", ca khúc "Butter" xếp thứ nhất bảng xếp hạng doanh số nhạc số toàn cầu “World Digital Song Sales”. Album "BE" của nhóm xếp thứ nhất bảng xếp hạng "Worldwide Album".Billboard đánh giá nhóm nhạc BTS đã thực sự chi phối thị trường âm nhạc toàn thế giới.Trong năm nay, ca khúc "Butter" của BTS đã đạt thành công vang dội tại thị trường Mỹ, xếp thứ nhất bảng xếp hạng đĩa đơn "Hot 100" của Billboard trong vòng 10 tuần. Ngoài ra, ca khúc "Permission to Dance" và "My Universe" hát chung với ban nhạc nước Anh Coldplay cũng đạt vị trí Quán quân "Hot 100".