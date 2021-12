Xu hướng mua sắm trực tuyến tháng 10 ở Hàn Quốc tăng 21,7%

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo "Xu hướng mua sắm trực tuyến” do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm 3/12, tổng giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến trong tháng 10 đạt 16.902,3 tỷ won (14,33 tỷ USD), tăng 21,7% so với cùng kỳ năm ngoái, tăng 4,3% so với giá trị giao dịch hồi tháng 9. Đây cũng là con số cao kỷ lục kể từ khi bắt đầu ghi chép số liệu thống kê năm 2001.So với cùng kỳ năm ngoái, giá trị giao dịch mua sắm trực tuyến trong tháng 8 và 9 chỉ tăng dưới 20%, song mức tăng đã vượt mốc 20% trong tháng 10.Cục Thống kê quốc gia giải thích kết quả trên phản ánh một phần ảnh hưởng của chính sách hỗ trợ khẩn cấp cho người dân. Ngoài ra, một nguyên nhân khác là do thị trường mua sắm trực tuyến đang ngày càng mở rộng, và số ngày trong tháng 10 là 31 ngày, nhiều hơn so với tháng 9.Theo mặt hàng, tiêu dùng cho dịch vụ ăn uống tăng 46,7% nhờ chính sách giảm giá khi đặt đồ ăn qua ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến của Chính phủ; đồ gia dụng-điện tử-di động tăng 36,5% do doanh số thiết bị sưởi cho mùa đông tăng, thực phẩm và đồ uống tăng 22,8%.Giá trị giao dịch du lịch và dịch vụ giao thông tháng 10 đạt 925,8 tỷ won (785,18 triệu USD), dịch vụ văn hóa giải trí là 142,2 tỷ won (120,6 triệu USD), đều cao kỷ lục kể từ tháng 2 năm ngoái, khi dịch COVID-19 bùng phát.Cục Thống kê quốc gia cho biết tuy chưa phục hồi như mức trước khi xuất hiện dịch COVID-19, song người dân đã chi nhiều cho hoạt động du lịch trong tháng 10, thời điểm Chính phủ chuẩn bị triển khai lộ trình khôi phục đời sống thường nhật.Giá trị giao dịch trên thiết bị di động đạt 12.225,4 tỷ won (10,36 tỷ USD), tăng 28,6%; tỷ trọng chiếm 72,3%, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng giao dịch của người dân qua thiết bị di động tăng mạnh ở lĩnh vực dịch vụ văn hóa, giải trí (69,6%), tiếp theo là dịch vụ ăn uống (49,4%), ô tô và phụ tùng ô tô (49,9%), đồ gia dụng-điện tử-di động (46,4%).