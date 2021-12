Hàn Quốc ưu tiên vận chuyển dâu tây bằng đường hàng không tới Hong Kong, Singapore

Photo : YONHAP News

Gần đây, dâu tây Hàn Quốc đang bán rất chạy tại Singapore và Hong Kong. Tại một quầy hàng hoa quả nằm trong siêu thị lớn của Hong Kong, dâu tây thương hiệu Hàn Quốc được bày chật kín. Dâu tây Hàn Quốc rất được ưa chuộng bởi vị ngon và có thể bảo quản tương đối lâu hơn so với dâu tây của các nước khác.Trong năm ngoái, kim ngạch xuất khẩu dâu tây đạt 60 tỷ won (50,6 triệu USD). Đặc biệt, sức hút dâu tây tại Hong Kong và Singapore còn vượt ngoài sức tưởng tượng.Giám đốc phụ trách thị trường Hong Kong thuộc Tổng công ty thương mại nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) Kim Seok-joo cho biết người tiêu dùng tại đây rất thích dâu tây Hàn Quốc. Thêm vào đó, dâu tây Hàn Quốc được bày bán từ cả chuỗi cửa hàng phân phối cao cấp cho tới các chợ đầu mối truyền thống, hình thành phân khúc tiêu dùng rất đa dạng. Trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu dâu tây sang Hong Kong được dự báo sẽ lần đầu tiên trong lịch sử vượt ngưỡng 20 triệu USD.Các nông trại trồng dâu tây trong nước đang quản lý chặt chẽ chất lượng sản phẩm tùy theo điều kiện yêu cầu của mỗi quốc gia, từ phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho tới đóng gói.Đại diện một doanh nghiệp xuất khẩu cho biết dư lượng thuốc bảo vệ thực vật của sản phẩm phải nằm trong tiêu chuẩn cho phép tùy theo mỗi thị trường như Hong Kong, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam thì mới có thể xuất khẩu. Sản phẩm cũng không được chứa các loại thuốc bảo vệ thực vật mới.So với các loại hoa quả khác, để xuất khẩu dâu tây thì điều kiện thiết yếu là phải vận chuyển nhanh chóng, mới có thể duy trì được chất lượng tươi ngon cho sản phẩm. Do vậy, việc vận chuyển bằng đường hàng không là cách duy nhất để có thể đưa dâu tây vừa mới thu hoạch ra nước ngoài một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, trong tình hình gián đoạn vận tải toàn cầu do dịch COVID-19 kéo dài, việc vận chuyển bằng đường hàng không là điều không dễ dàng.Để giải quyết điều này, Chính phủ Hàn Quốc và các công ty hàng không đã quyết định hỗ trợ "chuyến bay ưu tiên chở dâu tây", xếp dâu tây là mặt hàng ưu tiên vận chuyển tới Singapore và Hong Kong. Hiện tại, mỗi ngày có hai chuyến bay ưu tiên chở dâu tây tới Hong Kong và 5 chuyến bay mỗi tuần tới Singapore.Chính phủ Hàn Quốc dự báo trong vòng 5 tháng tới, sẽ có khoảng 400 chuyến bay, chở 6.000 tấn dâu tây tới các thị trường này.