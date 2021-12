“Bắc Triều Tiên có nguy cơ thiếu lương thực trong mùa đông do phong tỏa biên giới kéo dài”

Photo : YONHAP News

Tờ Bưu điện Washington (Mỹ) ngày 5/12 (giờ địa phương) đưa tin Bắc Triều Tiên có thể bị thiếu lương thực cho mùa đông do tiếp tục phong tỏa biên giới nhằm ngăn chặn dịch COVID-19.Tờ báo này chỉ ra rằng các biện pháp mới bổ sung nhằm siết chặt hoạt động kinh tế trong nước của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un là nguyên nhân khiến kinh tế nước này thêm khó khăn.Bài báo cho biết Bắc Triều Tiên không bị ảnh hưởng nặng nề trong đợt mưa lũ mùa hè năm nay, song trình trạng thiếu lương thực trên diện rộng vẫn kéo dài và các tổ chức cứu trợ quốc tế đều rời khỏi miền Bắc do lệnh phong tỏa kéo dài là vấn đề đáng lo ngại. Các chuyên gia cho rằng việc thiếu phân bón và thiết bị nông nghiệp nhập khẩu đã dẫn đến sản lượng thu hoạch thấp hơn so với dự kiến. Giá ngô tăng thay vì gạo chứng tỏ tiêu thụ ngô đang gia tăng.Cuối tháng 10 vừa qua, Bình Nhưỡng đã đưa ra kế hoạch nuôi thiên nga đen lấy thịt. Động thái này có thể có liên quan đến nạn thiếu lương thực ở nước này. Tờ Bưu điện Washington còn nhắc đến việc miền Bắc đã cho xây dựng trang trại nuôi đà điểu vào thời kỳ kinh tế khó khăn mang tên “cuộc hành quân gian khổ” những năm 1990.Theo báo cáo quý gần đây, Tổ chức Lương thực và nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) cho biết Bắc Triều Tiên đã nhập khẩu 1 triệu tấn ngũ cốc trong vòng một năm qua.