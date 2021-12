Bình Nhưỡng chỉ trích Washington kích động chạy đua quân bị

Photo : Getty Images Bank

Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 5/12 công bố bài viết với tựa đề "Mỹ - Kẻ phá hủy ổn định và hòa bình khu vực". Trong đó, miền Bắc chỉ trích Mỹ theo đuổi chính sách đối ngoại "chia bè phái" đơn phương và bất công bằng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, gây ra một cuộc chạy đua quân bị liều lĩnh.Đặc biệt, miền Bắc nhắc tới cơ chế an ninh gồm 4 nước "QUAD" do Mỹ khởi xướng, và liên minh an ninh "AUKUS" có sự tham gia của Mỹ, Anh, Australia. Bình Nhưỡng chỉ trích Washington đang áp dụng "tiêu chuẩn kép", một mặt cản trở quyền tư vệ của quốc gia khác, mặt khác lại xây dựng quan hệ đồng minh tàu ngầm hạt nhân nhằm giành quyền bá chủ thế giới. Chính Mỹ, nước đang rêu rao về mối uy hiếp Trung Quốc, mới là mối đe dọa thực sự.Về báo cáo đánh giá Bắc Triều Tiên là nước uy hiếp an ninh mạng của Vụ Khảo cứu Quốc hội Mỹ công bố gần đây, Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ ra rằng Washington đang theo đuổi chiến lược "chiến tranh lạnh", "chia bè phái" trên cả không gian mạng, nhằm cứu vãn vị thế bá quyền của mình đang trên đà sụp đổ.Mặt khác, Bắc Triều Tiên gần đây đã liên tiếp tỏ ra khó chịu gay gắt với các nước châu Á và châu Âu theo đuổi phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc và nêu ra vấn đề nhân quyền tại nước này.Bộ Ngoại giao miền Bắc ngày 5/12 đã ra một bài viết dưới danh nghĩa nhà nghiên cứu thuộc Hiệp hội nghiên cứu chính trị quốc tế Jong Hyon-chol, chỉ trích việc Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu (ASEM) bế mạc ngày 26/11 vừa qua thông qua tuyên bố ủng hộ phi hạt nhân hóa toàn diện bán đảo Hàn Quốc. Bộ Ngoại giao miền Bắc chỉ ra rằng tuyên bố này phản ánh nguyên lập luận phiến diện của thế lực thù địch, muốn tiêu diệt Nhà nước Bắc Triều Tiên, quay lưng lại với căn nguyên dẫn tới tình hình bán đảo Hàn Quốc xấu đi.Bài viết này còn nhấn mạnh việc miền Bắc đẩy cao năng lực quốc phòng tự vệ là điều đương nhiên để bảo vệ chủ quyền, sự phát triển của quốc gia và tính mạng của người dân.Về việc Chính phủ Anh gần đây chỉ định miền Bắc là quốc gia có tình hình nhân quyền yếu kém, Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên chỉ trích Anh sau khi trở nên cô độc vì rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) đã quay sang phục tùng Mỹ, và muốn khẳng định sự tồn tại của mình bằng cách này.