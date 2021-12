Khai mạc Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Seoul

Photo : YONHAP News

Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức sẽ diễn ra trong vòng hai ngày, từ ngày 7/12.Chiều cùng ngày diễn ra lễ khai mạc, phiên thảo luận thứ nhất và thứ hai theo hình thức trực tuyến. Hàn Quốc là nước châu Á đầu tiên chủ trì hội nghị lớn nhất ở lĩnh vực hòa bình và an ninh này của Liên hợp quốc. Hội nghị có sự tham dự của Bộ trưởng Ngoại giao, Quốc phòng 155 nước thành viên của Ủy ban đặc biệt về hoạt động gìn giữ hòa bình Đại hội đồng Liên hợp quốc (C-34). Tính đến trưa ngày 6/12, đã có quan chức cấp Bộ trưởng, Thứ trưởng của 76 nước đăng ký diễn thuyết trực tuyến tại hội nghị.Hội nghị lần này diễn ra với chủ đề chính là "Nâng cao công nghệ và năng lực y tế". Đại diện các nước dự kiến sẽ kêu gọi sự ủng hộ và đưa ra cam kết đóng góp cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PKO).Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres gửi thông điệp tới lễ khai mạc qua video. Sau đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong và Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook lần lượt có bài phát biểu. Ba Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc tới thăm Hàn Quốc và dự lễ khai mạc.Ngoại trưởng Chung Eui-yong đóng vai trò là Chủ tịch phiên thảo luận thứ nhất về "Xây dựng hòa bình bền vững". Dự kiến các nước Trung Quốc, Anh, Canada sẽ đưa ra cam kết về việc đóng góp vào hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.Phiên thảo luận thứ hai với chủ đề về "Quan hệ đối tác, tập huấn và nâng cao năng lực", do Phó Tổng thư ký Liên hợp quốc Atul Khare chủ trì, với sự tham gia của đại diện Nhật Bản, Đức, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Dự kiến Bộ trưởng Quốc phòng Suh Wook sẽ công bố cam kết đóng góp của Hàn Quốc như tặng trực thăng trinh sát cho Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tại châu Phi, hay "căn cứ thông minh" ứng dụng công nghệ thông tin (IT) tiên tiến của Hàn Quốc cho Phái bộ gìn giữ Hòa bình của Liên hợp quốc.Trong ngày 8/12 sẽ diễn ra phiên thảo luận thứ ba với chủ đề "Năng lực thực thi nhiệm vụ", và phiên thảo luận thứ tư "Bảo vệ người dân thường và an toàn".Ban đầu, hội nghị dự kiến được tổ chức trực tiếp, với phái đoàn đại diện của hơn 100 nước tới thăm Seoul, được kỳ vọng sẽ trở thành hội nghị quốc tế cấp Bộ trưởng quy mô lớn nhất thế giới kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19. Tuy nhiên, sau khi xuất hiện biến thể mới Omicron, Seoul đã quyết định chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến. Hội nghị lần này còn mang tính chất là sự kiện kỷ niệm 30 năm Hàn Quốc gia nhập Liên hợp quốc.Hàn Quốc gia nhập Liên hợp quốc vào tháng 9/1991. Tới năm 1993, Hàn Quốc bắt đầu tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bằng việc phái cử Tiểu đoàn công binh xây dựng tới Somalia. Hàn Quốc đang đứng thứ 10 về đóng góp tài chính, thứ 37 về đóng góp binh lực cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc tính tới tháng 8 năm nay.