KDI: “Bất ổn kinh tế Hàn Quốc có xu hướng gia tăng do biến thể Omicron”

Photo : YONHAP News

Trong báo cáo “Xu hướng kinh tế tháng 12” công bố ngày 7/12, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI) cho biết kinh tế Hàn Quốc thời gian gần đây vẫn tiếp tục duy trì đà phục hồi, song bất ổn kinh tế đang có xu hướng gia tăng do sự xuất hiện biến thể mới Omicron của virus COVID-19.KDI từng đánh giá bất ổn kinh tế sẽ gia tăng trong báo cáo đưa ra hồi tháng 9 và tháng 10, một tháng sau đó tiếp tục nhận định kinh tế có dấu hiệu bật lên sau khoảng thời gian chững lại trong báo cáo tháng 11.KDI giải thích nguyên nhân đưa ra triển vọng không mấy sáng sủa về kinh tế là do sự lây lan gần đây của biến thể Omicron khiến rủi ro kinh tế gia tăng, các biện phòng dịch được đẩy mạnh cả ở trong và ngoài nước, thị trường tài chính bất ổn.Mặt khác, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu vẫn tiếp tục và nhu cầu bên ngoài thu hẹp đã kìm hãm đà phục hồi của ngành sản xuất.Theo báo cáo “Xu hướng hoạt động công nghiệp tháng 10”, trong khi hàng xuất kho chỉ tăng nhẹ 0,4%, thì hàng tồn kho đã tăng từ 3,4% lên 7,2% so với một tháng trước.Theo mặt hàng, sản xuất toàn ngành công nghiệp trong tháng 10 tăng 4,8% so với một năm trước. Sản xuất khai thác khoảng sản tăng 4,5% nhờ chíp bán dẫn tăng 38,7%, ngược lại các mặt hàng chủ lực khác như ô tô giảm 13,5%, thiết bị điện tử giảm 9,7%. Trong khi đó, ngành dịch vụ ghi nhận tăng trưởng tốt nhờ lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng, tập trung vào lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp như vận tải, kho bãi tăng 10,3%, kinh doanh nhà hàng, khách sạn tăng 7,3%.KDI chỉ ra rằng nếu Chính phủ tăng cường các biện pháp phòng dịch do lo ngại biến thể mới thì có khả năng nhu cầu trong và ngoài nước sẽ giảm trở lại.Tuy nhiên, sản xuất và tiêu dùng tập trung vào ngành dịch vụ và xu hướng tuyển dụng đang được cải thiện nhờ công tác tiêm chủng mở rộng cùng các biện pháp nới lỏng phòng dịch.