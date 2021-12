Xuất khẩu dự báo cao kỷ lục, nhưng hiệu quả tạo việc làm giảm

Photo : YONHAP News

Mỗi khi gặp khủng hoảng, như khủng hoảng dầu mỏ hay tiền tệ, xuất khẩu luôn đóng vai trò trụ đỡ giúp nền kinh tế Hàn Quốc vượt qua thời kỳ khó khăn. Bất chấp dịch COVID-19, xuất khẩu năm nay của Hàn Quốc được dự báo sẽ đạt mức cao kỷ lục.Điện tử Samsung lần đầu cán mốc 100 triệu USD kim ngạch xuất khẩu vào năm 1979, đóng vai trò là đầu tàu kéo nền thương mại Hàn Quốc. Trong năm nay, kim ngạch xuất khẩu của hãng được dự báo sẽ lần đầu vượt 110 tỷ USD.Một số chuyên gia phân tích mặc dù gặp trở ngại chuỗi cung ứng toàn cầu, nhưng điện tử Samsung vẫn đạt thành tích xuất khẩu cao là nhờ xuất khẩu chíp bán dẫn tăng, xuất khẩu smartphone và điện tử gia dụng cũng khả quan.Không chỉ riêng điện tử Samsung, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong năm nay được dự báo đạt 640 tỷ USD, quy mô thương mại vượt 1.250 tỷ USD, tất cả đều là mức cao kỷ lục. Kim ngạch xuất khẩu toàn bộ 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực được dự báo sẽ tăng ở ngưỡng hai con số, trong đó xuất khẩu chíp bán dẫn dự kiến vượt 100 tỷ USD.Nếu giữ nguyên xu hướng này thì tới năm 2024, Hàn Quốc sẽ trở thành cường quốc xuất khẩu lớn thứ 6 thế giới, kim ngạch xuất khẩu vượt 700 tỷ USD.Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc làm vẫn chưa tăng tương đương với tốc độ tăng của xuất khẩu. Hệ số tạo việc làm từ xuất khẩu, tức số việc làm mới để tạo ra được 1 tỷ won (846.000 USD) kim ngạch xuất khẩu, chỉ đạt 6,9 người, và có xu hướng giảm hàng năm. So với hiệu quả tạo việc làm từ tiêu dùng và đầu tư thì hiệu quả tạo việc làm từ xuất khẩu là thấp nhất. Điều này được phân tích là bởi các doanh nghiệp đẩy cao hiệu suất nhờ sự phân công lao động quốc tế, đổi mới công nghệ, khiến nhu cầu nhân lực lao động trong nước giảm.Ngoài ra, xuất khẩu các ngành công nghiệp công nghệ cao như chíp bán dẫn, vốn có hiệu quả việc làm thấp, ngày càng chiếm tỷ trọng lớn hơn, là yếu tố khiến tổng số lượng việc làm không tăng.Các ngành ô tô, thực phẩm mang lại hiệu quả tạo việc làm lớn, nhưng xuất khẩu các ngành này lại đang giảm so với hơn 10 năm trước. Do đó, Chính phủ cần phải tăng cường chính sách hỗ trợ tuyển dụng một cách phù hợp đối với các ngành này.Như vậy, vẫn còn nhiều bài toán đặt ra với xuất khẩu - trụ cột vững chắc của nền kinh tế Hàn Quốc, như giải quyết vấn đề việc làm và đối phó với vấn đề chuỗi cung ứng.