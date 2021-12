Photo : YONHAP News

Theo danh sách các đề cử giải thưởng "Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh" (Critics' Choice Movie Awards) được Hiệp hội phê bình phim phát sóng Mỹ (BFCA) công bố ngày 6/12 (giờ địa phương), sê-ri phim truyền hình "Trò chơi con mực" (Squid Game) phát trên nền tảng Netflix được đề cử ở ba hạng mục gồm "Sê-ri phim truyền hình hay nhất", "Sê-ri phim nói tiếng nước ngoài hay nhất", và "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" dành cho diễn viên Lee Jung-jae.Trước đó, "Trò chơi con mực" đã thắng hạng mục "Sê-ri phim dài đột phá" tại Giải thưởng điện ảnh độc lập Gotham của Mỹ.Ở hạng mục "Sê-ri phim truyền hình hay nhất", "Trò chơi con mực" sẽ cạnh tranh với 7 đối thủ khác, như phim "This Is Us", phim "Yellowjackets" của đài NBC (Mỹ), phim "Succession" của đài HBO.Tài tử Lee Jung-jae sẽ cạnh tranh giải thưởng "Nam diễn viên chính xuất sắc nhất" với các tên tuổi như nam diễn viên Mike Colter người Mỹ, Brian Cox người Anh, Billy Porter người Mỹ.Trong năm ngoái, phim điện ảnh "Minari" (còn được biết đến với tên gọi "Khát vọng đổi đời" tại Việt Nam) của đạo diễn người Mỹ gốc Hàn Lee Isaac Chung từng được nhận giải thưởng "Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất" ở giải thưởng "Sự lựa chọn của các nhà phê bình điện ảnh". Nữ diễn viên Youn Yuh-jung của phim được đề cử hạng mục "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất", nhưng không thắng giải.