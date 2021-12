Mỹ khẳng định tôn trọng quan hệ Hàn-Trung

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 6/12 (giờ địa phương), phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ John Kirby khẳng định Washington không yêu cầu các nước phải lựa chọn giữa Mỹ và Trung Quốc. Hàn Quốc và Trung Quốc trên thực tế là những quốc gia láng giềng của nhau, Mỹ tôn trọng quan hệ Hàn-Trung.Ngoài ra, cách tiếp cận khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương của Mỹ không phải là kìm hãm Trung Quốc hay bất kỳ một quốc gia nào khác. Chính Trung Quốc mới là nước đang gây sức ép, "hù dọa" các nước phải hành động theo phương hướng, chính sách phù hợp với quan điểm của Bắc Kinh. Điều mà Washington lo ngại đó là nhiều thứ Trung Quốc muốn đạt được đi ngược lại lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các đồng minh.Trong chuyến thăm Hàn Quốc vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cơ hội thảo luận về những thách thức từ sự rượt đuổi của Trung Quốc, và Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Suh Wook cũng công nhận về những thách thức này.Phát ngôn viên Kirby cho biết chủ đề thảo luận chính của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước đó là mối uy hiếp từ Bắc Triều Tiên, và các mối uy hiếp khác tới an ninh, ổn định bán đảo Hàn Quốc.Chuyến thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Austin là cơ hội để tái khẳng định cam kết trước sau như một của Mỹ, về việc hợp tác với Hàn Quốc vì lợi ích an ninh song phương, phi hạt nhân hóa bán đảo Hàn Quốc.Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã thăm Hàn Quốc dự Hội nghị tư vấn an ninh Hàn-Mỹ (SCM) vào ngày 2/12. Trong tuyên bố chung công bố sau hội nghị, hai nước lần đầu đề cập tới vấn đề Đài Loan, một vấn đề mà Trung Quốc luôn phản ứng rất nhạy cảm.