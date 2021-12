Ra mắt tài liệu học hội thoại tiếng Hàn với nhóm nhạc BTS

Photo : YONHAP News

Một tài liệu học tiếng Hàn rất đặc biệt vừa được ra mắt, trong đó người học được nghe và đọc theo giọng của các thành viên trong nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS), học hội thoại tiếng Hàn.Công ty HYBE EDU, một công ty con về mảng giáo dục của HYBE, công ty quản lý của BTS, ngày 7/12 công bố mở bán tài liệu "Talk! with BTS" trên nền tảng thương mại điện tử "Weverse Shop" và cửa hàng chính thức của BTS tại Nhật Bản."Talk! with BTS" là một tài liệu học hội thoại tiếng Hàn dành cho người học trình độ trung cấp. Đây là tài liệu học tiếng Hàn thứ ba của công ty HYBE EDU, sau cuốn "Learn Korean with BTS" và "Learn! KOREAN with TinyTAN".Trong tài liệu hội thoại trung cấp này gồm các bài hội thoại xoay quanh cuộc sống của nhân vật chính là "Bora", một sinh viên trao đổi tại một trường đại học ở Hàn Quốc. Sách gồm 12 chương về nhiều tình huống khác nhau có thể trải qua trong cuộc sống đại học.Đặc biệt, 7 thành viên nhóm nhạc BTS sẽ xuất hiện như những giáo sư, người anh khóa trên, người bạn cùng câu lạc bộ để giúp đỡ việc học tập tiếng Hàn.Công ty HYBE EDU cho biết BTS đã trực tiếp thu âm mọi đoạn thoại với vai trò là nhân vật trong sách. Điều này nhằm giúp người học có thể tập trung cao độ, trải nghiệm sống động như đang trò chuyện thực sự với các thành viên BTS. Người học có thể sử dụng công cụ hỗ trợ học tập là "MotiPen". Ngoài ra, người học có thể dùng smartphone để truy cập mã QR, sau đó ôn lại những nội dung đã học bằng phim hoạt hình; cung cấp video "đọc theo" (Shadowin), để có thể luyện tập lại đoạn hội thoại trên thực tế."Talk! with BTS" được ra mắt với hai phiên bản tiếng Anh và tiếng Nhật.