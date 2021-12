Photo : YONHAP News

Phát biểu tại sự kiện "Đối thoại xuyên Thái Bình Dương" (Trans-Pacific Dialogue) do Viện nghiên cứu cấp cao Chey (cơ quan nghiên cứu của tập đoàn SK) tổ chức tại Washington ngày 7/12 (giờ địa phương), Điều phối viên khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương thuộc Hội đồng an ninh quốc gia Nhà Trắng (NSC) Kurt Campbell cho biết Hàn Quốc và Mỹ đang "làm việc chặt chẽ" về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).Điều phối viên Campbell cho biết Mỹ đang lập chiến lược để tìm ra phương pháp tốt nhất nhằm can thiệp vào Bắc Triều Tiên. Đối thoại giữa Seoul và Washington đang diễn ra hết sức "mạnh mẽ", và hai bên sẽ tiếp tục phối hợp để tiếp xúc với Bình Nhưỡng. Quan chức Mỹ nhấn mạnh mặc dù chưa thành công nhưng Mỹ sẽ tiếp tục nỗ lực hết sức trên khía cạnh ngoại giao.Mặt khác, 35 Hạ nghị sĩ thuộc đảng Cộng hòa Mỹ đã gửi thư lên Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao, phản đối mạnh mẽ việc đơn phương xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên khi chưa có cam kết phi hạt nhân hóa của chính quyền miền Bắc. Bức thư này do nghị sĩ gốc Hàn Young Kim thuộc Ủy ban Ngoại giao Hạ viện khởi xướng.Các Hạ nghị sĩ Mỹ bày tỏ lo ngại rằng việc tuyên bố chấm dứt chiến tranh thay vì thúc đẩy hòa bình có thể làm tổn hại nghiêm trọng và gây bất ổn tới an ninh bán đảo Hàn Quốc. Trong khi đó, chính quyền Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un lại không hề tỏ ra quan tâm tới việc xúc tiến tuyên bố chấm dứt chiến tranh, mà chỉ liên tiếp phóng tên lửa, phát triển vũ khí hạt nhân và liên tục yêu cầu giảm nhẹ cấm vận trước khi đối thoại hòa bình. Và cũng không có tiền lệ lịch sử nào chứng minh rằng nước này sẽ tuân thủ điều kiện hiệp định hòa bình.Bức thư trên đã được gửi tới Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn An ninh quốc gia Nhà trắng Jake Sullivan, và Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim vào ngày 7/12 (giờ địa phương).