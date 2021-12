Số ca nhiễm COVID-19 tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt ngưỡng 7.000 ca

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 8/12, Hàn Quốc ghi nhận 7.175 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 7.142 ca phát sinh trong cộng đồng và 33 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới nhiều hơn 2.221 ca so với một ngày trước và là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát tại Hàn Quốc.Trong đó, số ca nhiễm mới ở Seoul và hai địa phương lân cận chiếm tới 78,1% tổng số ca nhễm, với Seoul 2.890 ca, tỉnh Gyeonggi 2.263 ca và thành phố Incheon 431 ca.Tổng số ca nhiễm biến thể Omicron là 38 ca, tăng 2 ca. Số ca bệnh nặng là 840 ca, tăng 66 ca so với một ngày trước, con số cao nhất kể từ đầu dịch. Thêm 63 ca tử vong do COVID-19, tổng số người tử vong là 4.020 ca, tỷ lệ tử vong 0,82%.17.362 bệnh nhân đang điều trị tại nhà, 860 người tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh.Tính đến 5 giờ chiều ngày 7/12, công suất giường bệnh dành cho bệnh nhân nhẹ tại thủ đô Seoul là 88,6%, thành phố Incheon là 91,1% và tỉnh Gyeonggi là 78,9%. Thành phố Daegu, tỉnh Gangwon và Bắc Gyeongsang hiện không còn giường bệnh trống.988 giường trên tổng số 1.255 giường bệnh trên cả nước đang được sử dụng. Công suất giường dành cho bệnh nhân nặng trên cả nước là 71,3%, chỉ còn trống 187 trên tổng số 653 giường bệnh. Công suất giường tại bệnh viện chuyên điều trị bệnh truyền nhiễm trên toàn quốc là 70,9%, còn trống 3.470 trên tổng số 11,947 giường. Tỷ lệ vận hành giường bệnh tại trung tâm điều trị dành cho bệnh nhân nhẹ là 66,8%.Đến nay đã có 80,7% dân số Hàn Quốc tiêm đủ hai mũi vắc-xin COVID-19. Tỷ lệ người tiêm xong mũi thứ ba đạt 8,8% dân số.