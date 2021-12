Đồng minh của Mỹ tham gia tẩy chay Thế vận hội Bắc Kinh 2022

Photo : YONHAP News

Sau khi Mỹ tuyên bố "tẩy chay ngoại giao" Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh vào ngày 6/12, một loạt các nước đồng minh của Mỹ cũng đang có bước đi tương tự, như New Zealand vào ngày 7/12, Australia vào ngày 8/12.Truyền thông quốc tế như hãng tin Reuters (Anh), AFP (Pháp) đưa tin Australia ngày 8/12 công bố sẽ tẩy chay ngoại giao Olympic mùa đông Bắc Kinh diễn ra vào tháng 2 năm sau.Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết nước này sẽ không cử phái đoàn Chính phủ dự Thế vận hội tại Trung Quốc. Ông Morrison giải thích lý do là việc Bắc Kinh đàn áp nhân quyền tại khu tự trị Tân Cương, và chưa hề có ý định trả lời các vấn đề mà Australia nêu ra, như biện pháp trả đũa thương mại với Australia.Ngoài ra, lý do tẩy chay còn bao gồm nhiều vấn đề "xung đột" giữa hai nước gần đây, trong đó có việc Australia nhập tàu ngầm hạt nhân.Reuters cho biết trong vòng mấy tháng qua, quan chức Australia đã không thể tổ chức hội đàm với giới chức Trung Quốc.Trung Quốc là đối tác xuất khẩu lớn nhất của Australia, giữa hai nước có mối quan hệ bền chặt về kinh tế. Tuy nhiên, Australia tham gia vào lệnh cấm vận với công ty Huawei của Trung Quốc do Mỹ khởi xướng, yêu cầu điều tra về nguồn gốc phát sinh virus COVID-19, khiến quan hệ giữa hai nước trở nên xa cách.Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách ngăn chặn nhập khẩu than đá, tôm hùm, rượu vang từ Australia. Tháng 9 vừa qua, Australia đã tham gia vào cơ chế đồng minh ba nước trong đó có Mỹ và Anh mang tên AUKUS, đối phó với uy hiếp an ninh từ Trung Quốc.Việc tẩy chay ngoại giao có nghĩa là nước đó vẫn cử đoàn vận động viên tham gia tranh tài, nhưng không cử nhân sự cấp cao hoặc chính giới tới Thế vận hội.Trước đó, Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh với lý do Trung Quốc đàn áp nhân quyền tại Tân Cương.