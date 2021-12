Seoul chưa quyết định cử đoàn đại diện Chính phủ tham dự Olympic Bắc Kinh

Photo : YONHAP News

Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc ngày 8/12 cho biết Chính phủ hiện đang không xem xét “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Seoul quyết định cử phái đoàn đại diện Chính phủ đến Olympic Bắc Kinh.Phát biểu này nhằm trả lời cho câu hỏi về lập trường của Hàn Quốc trước việc Mỹ “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022.Quan chức trên cho biết Washington đã truyền đạt với Seoul ý định "tẩy chay ngoại giao" với Bắc Kinh trước khi đưa tuyên bố chính thức. Song Mỹ để ngỏ lập trường rằng việc có “tẩy chay ngoại giao” Thế vận hội Bắc Kinh hay không là quyết định riêng của mỗi nước.Trong một tin liên quan, hãng thông tấn AP (Mỹ) đưa tin Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 8/12 (giờ địa phương) tuyên bố sẽ tham gia “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh do Mỹ khởi xướng. Thủ tướng Trudeau giải thích đã thảo luận với các nước đồng minh về vấn đề này trong nhiều tháng gần đây, đồng thời quan ngại sâu sắc liên quan đến việc Chính phủ Bắc Kinh liên tục vi phạm nhân quyền.Trước đó, cùng với Mỹ, New Zealand, Australia và Anh đều quyết định không cử phái đoàn đại diện Chính phủ đến sự kiện thể thao quốc tế này vào tháng 2 năm sau, nhằm phản đối vi phạm nhân quyền ở Trung Quốc.Trong khi đó, đêm 9/12, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tham dự trực tuyến Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì. Washington đã mời nguyên thủ của 100 nước tham dự hội nghị này, nhưng không có Trung Quốc và Nga.Tại hội nghị, Tổng thống Moon được cho là sẽ trình bày về thành tựu mà Chính phủ Seoul đạt được trong quá trình thúc đẩy dân chủ và nhân quyền.Có phân tích cho rằng Tổng thống Moon sẽ không đề cập đến các vấn đề liên quan đến Trung Quốc như về nhân quyền hay tẩy chay ngoại giao với Olympic Bắc Kinh, cân nhắc đến việc Bắc Kinh là đối tác thương mại lớn nhất của Seoul, và là hàng xóm gần gũi nhất về mặt địa lý, cũng như mối quan hệ giữa hai nước. Đặc biệt, Trung Quốc cũng là nước đương sự liên quan tới tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).