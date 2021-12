Hàn Quốc đứng thứ 9 thế giới về chỉ số an ninh y tế toàn cầu

Photo : YONHAP News

Theo báo cáo của trường Đại học Johns Hopkins và tổ chức phi Chính phủ “Sáng kiến đe dọa hạt nhân” (NTI) của Mỹ công bố ngày 8/12 (giờ địa phương), Hàn Quốc đạt 65,4 điểm trên 100 điểm về chỉ số an ninh y tế toàn cầu, xếp thứ 9 trong tổng số 195 quốc gia và vùng lãnh thổ được đánh giá.Đứng đầu về chỉ số an ninh y tế toàn cầu là Mỹ với 75,9 điểm, tiếp theo lần lượt là Australia, Phần Lan, Canada, Thái Lan, Slovenia và Đức. Ngoài ra, Nhật Bản đứng thứ 18, Trung Quốc ở vị trí thứ 52 và Bắc Triều Tiên xếp thứ 193. Bình quân chỉ số an ninh y tế toàn cầu của 195 nước chỉ đạt 38,9 điểm.Có tổng cộng 6 hạng mục đánh giá, trong đó Hàn Quốc đứng thứ 30 ở hạng mục "phòng ngừa”, hạng mục “thăm dò” xếp thứ 6, “ứng phó” và “hệ thống y tế” lần lượt xếp thứ 4 và 15.Báo cáo chỉ ra rằng mặc dù các quốc gia đã đưa ra nhiều biện pháp mạnh mẽ để đối phó với dịch COVID-19, song vẫn chưa đủ sẵn sàng cho trường hợp xảy ra đại dịch trong tương lai. Tức, sau gần hai năm xảy ra dịch COVID-19, toàn thế giới bao gồm cả Mỹ vẫn dễ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi khủng hoảng y tế có thể xảy ra trong tương lai.Báo cáo về chỉ số an ninh y tế toàn cầu được công bố lần đầu vào năm 2019, và năm nay là lần thứ hai. Tuy nhiên, tờ Bưu điện Washington (Mỹ) chỉ ra rằng báo cáo đánh giá các nguồn lực và khả năng sẵn có của một quốc gia song không thể dự đoán được quốc gia đó sẽ đối phó như thế nào trong tình huống xảy ra khủng hoảng thực sự.Trên thực tế, Mỹ đứng đầu về chỉ số báo cáo trong năm 2019, nhưng cũng là nước có số ca nhiễm và ca tử vong do COVID-19 nhiều nhất thế giới.Báo cáo chỉ ra rằng việc chính giới Mỹ liên lục tranh cãi về mức độ nguy hiểm của virus cũng như hiệu quả và tính an toàn của vắc-xin là nguyên nhân khiến người dân nước này do dự, không thực hiện các hướng dẫn y tế chung nhằm làm chậm sự lây lan của virus.