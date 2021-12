Tuyến tàu khách Incheon-Jeju được nối lại sau 7 năm thảm họa chìm tàu Sewol

Photo : YONHAP News

Đã 7 năm trôi qua kể từ sau thảm họa chìm tàu Sewol (16/4/2014), nỗi mất mát to lớn làm thức tỉnh toàn bộ xã hội Hàn Quốc về vấn đề "an toàn". Tuyến tàu khách du lịch Incheon-Jeju đang chuẩn bị được nối lại sau 7 năm gián đoạn.Chiếc tàu khách cỡ lớn xuất hiện tại cảng Incheon, có thể chở hơn 800 hành khách và hơn 400 chiếc xe ô tô con, sẽ chạy một tuần ba chuyến, từ Incheon tới đảo Jeju bắt đầu từ ngày 10/12.Giám đốc Sở Hải dương và thủy sản thành phố Incheon Hong Jong-wook khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để quản lý an toàn tuyến tàu khách Incheon-Jeju, đặt ưu tiên hàng đầu vào việc kiểm tra an toàn, đào tạo tập huấn cho thuyền viên.Khu vực kênh Maenggol thuộc huyện Jindo, tỉnh Nam Jeolla, địa điểm xảy ra vụ chìm tàu, là con đường tắt đi tới đảo Jeju, nhưng luồng nước chảy rất xiết và mạnh. Để đảm bảo an toàn, chiếc tàu mới sẽ đi theo con đường khác tránh luồng nước "dữ" này, mất thêm 20 phút hành trình.Tuyến đường mới sẽ không đi xuyên qua mà men theo rìa ngoài của kênh Maenggol, sử dụng phương thức phân luồng lưu thông (TSS).Một trong các nguyên nhân bị chỉ ra là dẫn tới thảm họa chìm tàu Sewol là bởi do tàu bị mất cân bằng do chở quá nhiều hàng hóa vượt quá tiêu chuẩn cho phép. Tuy nhiên, chiếc tàu mới được tính toán tải trọng theo thời gian thực ở từng vị trí khác nhau trên tàu, báo hiệu liệu tàu có khả năng tự phục hồi cân bằng nếu bị nghiêng hay không.Trưởng nhóm phát triển công nghệ thông tin thuộc Hiệp hội vận tải biển Hàn Quốc cho biết hệ thống theo dõi tình hình chở hàng hóa trên chiếc tàu mới sẽ giúp xác định chiếc tàu có duy trì trạng thái tối ưu hay không, nếu hạng mục nào cần thay đổi thì sẽ tự động thông báo ngay với người thao tác.Như vậy, 7 năm sau thảm họa chìm Sewol, chiếc tàu mới chuẩn bị xuất phát, khắc ghi bài học quan trọng nhất về vấn đề an toàn.