Hội đồng bảo an cho phép UNICEF vận chuyển vật phẩm viện trợ y tế vào Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên thuộc Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ngày 9/12 đã phê chuẩn miễn cấm vận với dự án hỗ trợ vật phẩm y tế cho Bắc Triều Tiên của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF).Số vật phẩm được phê chuẩn có tổng giá trị 1,48 triệu USD, bao gồm 22 mặt hàng như thiết bị chuỗi cung ứng lạnh để bảo quản vắc-xin COVID-19, máy thở nhân tạo, khẩu trang, nhiệt kế. Phần lớn được sản xuất tại Trung Quốc, một số được sản xuất tại Đan Mạch, Anh, Ấn Độ.Ngoài các vật phẩm phòng ngừa dịch COVID-19, trong số này còn có các vật phẩm cần thiết để phòng ngừa sốt rét. Thời hạn miễn cấm vận là trong vòng một năm, tính từ ngày 30/11.UNICEF có kế hoạch giám sát định kỳ "người sử dụng cuối cùng" để kiểm tra các vật phẩm được hỗ trợ có được dùng đúng với mục đích viện trợ hay không.Các vật phẩm trên dự kiến sẽ được vận chuyển bằng đường biển từ cảng Đại Liên, Trung Quốc tới cảng Nampo của miền Bắc.Bắc Triều Tiên đang phong tỏa biên giới để phòng ngừa dịch COVID-19. Tháng 10 vừa qua, UNICEF cho biết tuyến vận tải biển từ Đại Liên tới Nampo đã được mở trở lại.Tuy nhiên, Đài châu Á tự do (RFA) đưa tin do sự xuất hiện của biến thể Omicron, giới chức miền Bắc không hề nới lỏng mức độ phong tỏa, nên chưa rõ việc vận chuyển hàng hóa vào nước này có diễn ra thuận lợi được hay không.