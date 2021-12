82% gia đình ly tán không biết rõ sự sống còn của người thân tại Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 9/12 đã công bố kết quả “Khảo sát hiện trạng gia đình ly tán do chiến tranh Triều Tiên lần thứ ba” đối với 5.354 người trong tổng số 47.004 người đang cư trú ở trong và ngoài nước đăng ký tìm người thân bị ly tán trong chiến tranh. Theo đó, có 82% người được hỏi trả lời rằng không biết rõ sự sống còn của người thân tại Bắc Triều Tiên.18% người được hỏi cho biết đã xác nhận được sự sống còn của người thân, trong đó tìm hiểu qua cá nhân hay tổ chức trung gian tư nhân chiếm 50%, qua việc tham gia chương trình trao đổi của Chính phủ là 24,4%.Tuy nhiên, đa số người được hỏi cho biết vẫn ưu tiên tham gia các cuộc đoàn tụ gia đình do Chính phủ tổ chức (93,7%), chỉ 6,3% mong muốn tìm hiểu về thông tin người thân thông qua tổ chức tư nhân. Nguyên nhân thành viên gia đình ly tán ưu tiên lựa chọn trao đổi thông qua Chính phủ là bởi thông tin về sự sống còn của người thân đáng tin cậy (56,1%), đảm bảo an toàn của bản thân và thành viên ở miền Bắc (26,1%), không bị gánh nặng bởi chi phí trao đổi (13%).Mặt khác, lý do thành viên gia đình ly tán lựa chọn trao đổi thông qua tổ chức tư nhân là bởi rất khó để được chọn trao đổi thông qua chương trình của Chính phủ (39,1%), có thể xúc tiến trao đổi nếu có nhu cầu (36,1%).Về chính sách liên quan đến gia đình ly tán liên Triều, 65,8% người được hỏi cho rằng chính sách cấp bách nhất hiện nay là “xúc tiến chế độ xác nhận sự sống còn và thông báo nếu người thân đã qua đời”, tổ chức định kỳ chương trình đoàn tụ gia đình ly tán 29,6%, thiết lập hệ thống trao đổi thư từ giữa hai miền Nam-Bắc 25,8%, cho phép về thăm quê hương định kỳ trong dịp đặc biệt như Tết Trung thu 18,5%, thúc đẩy đoàn tụ gia đình qua video 13,7% và cuối cùng là xây dựng và kích hoạt hệ thống gọi điện thoại cho người thân thông qua cấp chính quyền 12,6%.Hình thức trao đổi mà gia đình ly tán lựa chọn nhiều nhất là xác nhận sự sống còn của người thân (47,8%), tiếp theo là về thăm quê hương (18,2%), đoàn tụ trực tiếp (16,5%), gọi điện thoại (5%), trao đổi tư thừ, hình ảnh (4,4%), đoàn tụ qua video (3,5%).Hình thức trao đổi trong mùa dịch COVID-19 được lựa chọn nhiều nhất các hình thức trao đổi gián tiếp như gọi điện thoại 10,6%, đoàn tụ qua video 10,2% và trao đổi tư thừ, hình ảnh 9,5%.46% đối tượng thuộc thế hệ thứ nhất của gia đình ly tán, chủ yếu đã ngoài 70 tuổi, cho biết không có nguyện vọng trao đổi với thế hệ con cháu vì lý do “gia đình ly tán là vấn đề của cá nhân, không liên quan đến con cháu” (68,9%). Trong khi đó, 91% người thân gia đình ly tán thế hệ thứ hai và ba bày tỏ muốn trao đổi với người thân cùng thế hệ.Bộ Thống nhất đánh giá chính sách gia đình ly tán hiện tại tập trung vào thế hệ đầu tiên, song trong thời gian tới cần phải mở rộng chính sách theo hướng cho phép giao lưu giữa thế hệ thứ hai và thứ ba, chẳng hạn như về thăm quê và viếng mộ.Trong cuộc họp báo hồi tháng 11, Bộ trưởng Thống nhất Lee In-young cho biết mong muốn tổ chức đoàn tụ các gia đình ly tán vào dịp Tết Nguyên đán năm sau, nhưng vẫn chưa thể thảo luận vấn đề này với Bắc Triều Tiên do mối quan hệ liên Triều đình trệ.