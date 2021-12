Photo : YONHAP News

Tham dự Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức khai mạc vào ngày 9/12 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in nhấn mạnh chủ nghĩa dân chủ đang đứng trước thách thức như tin tức giả, nhấn mạnh về năng lực "tự làm sạch" của mỗi quốc gia.Trong phiên thảo luận kín đầu tiên của hội nghị do Tổng thống Mỹ Joe Biden chủ trì với sự tham gia của 12 nước, chỉ có một số ít lãnh đạo thượng đỉnh các nước có cơ hội phát biểu, trong đó có Tổng thống Moon Jae-in.Tổng thống Hàn Quốc nêu ra các yếu tố có thể đe dọa chủ nghĩa dân chủ, như chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa cực đoan, bất bình đẳng và phân hóa xã hội, thù ghét và hiềm khích, tin tức giả.Đặc biệt, mỗi quốc gia phải bồi dưỡng năng lực "tự làm sạch" để bảo vệ chủ nghĩa dân chủ khỏi tin tức giả. Điều này chỉ có thể thực hiện được khi vừa phải đảm bảo vững chắc quyền tự do cá nhân, tự do ngôn luận, vừa phải làm hài hòa tự do cho tất cả mọi người.Lãnh đạo Hàn Quốc chỉ ra rằng "kẻ địch" lớn nhất của chủ nghĩa dân chủ chính là tham nhũng tiêu cực. Hàn Quốc sẽ chia sẻ với cộng đồng quốc tế về các chính sách chống tham nhũng của Seoul, như Luật nghiêm cấm hành vi yêu cầu hối lộ và ngăn ngừa xung đột quyền lợi của công chức Nhà nước, còn được gọi là "Luật Kim Young-ran". Đồng thời, Seoul cũng sẽ chia sẻ với các nước đang phát triển hệ thống Chính phủ điện tử của Hàn Quốc.Tổng thống nhấn mạnh Hàn Quốc có kinh nghiệm đạt được cả phát triển kinh tế và dân chủ hóa chỉ trong vòng nửa thế kỷ. Dựa trên những kinh nghiệm này, giờ đây, Seoul sẽ đóng góp vào việc tăng cường dân chủ cho cộng đồng quốc tế.Tại hội nghị, Tổng thống Mỹ Joe Biden có nhiều phát ngôn chỉ trích trực tiếp Trung Quốc và Nga, nhưng Tổng thống Moon Jae-in không đề cập đặc biệt tới Trung Quốc. Điều này cho thấy Tổng thống đã thận trọng tối đa trong phát ngôn, bởi mặc dù Mỹ là đồng minh của Hàn Quốc, nhưng Seoul cũng không thể xem nhẹ quan hệ với Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Hàn Quốc.