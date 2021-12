Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc khẳng định quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ vững chắc

Photo : YONHAP News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 9/12 (giờ địa phương) liên quan đến Hội nghị cấp Bộ trưởng về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc được Hàn Quốc tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 7-8/12 vừa qua, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc Linda Thomas‑Greenfield nhấn mạnh Hàn Quốc và Mỹ đang thiết lập mối quan hệ đồng minh vững chắc, trên nền tảng là sự tin tưởng lẫn nhau và chia sẻ giá trị kinh tế, dân chủ.Giờ đây, hai nước đang cùng nỗ lực để bảo vệ dân chủ, nâng cao dân quyền, đối phó với dịch COVID-19, khủng hoảng khí hậu. Trong thời gian tới, đồng minh Hàn-Mỹ sẽ trở thành trọng tâm của hòa bình, an ninh và thịnh vượng khu vựcKhi được hỏi về vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953), Đại sứ Mỹ cho biết Washington vẫn đang tiếp tục nỗ lực đối thoại và ngoại giao với miền Bắc, để đạt hòa bình vĩnh viễn cho bán đảo Hàn Quốc.Bà Thomas‑Greenfield khẳng định Mỹ không có ý định thù địch với Bắc Triều Tiên. Ngay từ đầu, Chính phủ Tổng thống Joe Biden đã sẵn sàng đối thoại vô điều kiện với miền Bắc, và đã nhiều lần bày tỏ hy vọng Bình Nhưỡng phản hồi tích cực cách tiếp cận này.Washington đang thảo luận chặt chẽ với các đồng minh đối tác, như Hàn Quốc, Nhật Bản để có thể can thiệp vào Bắc Triều Tiên bằng phương thức tốt nhất, nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh cho mọi quốc gia bị ảnh hưởng bởi hành động của Bình Nhưỡng.