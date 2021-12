Hàn Quốc và ASEAN được mời tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển G7 tại Anh

Photo : YONHAP News

Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) sẽ diễn ra trong vòng hai ngày 10-12/12 (giờ địa phương) tại thành phố Liverpool của Anh, nước Chủ tịch Hội nghị.Ngoài 7 nước thành viên G7 là Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản, Ý, Canada và Liên minh châu Âu (EU), còn có 4 nước Hàn Quốc, Australia, Ấn Độ, Nam Phi và các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cũng được mời tham dự hội nghị.Thông điệp lớn nhất của hội nghị đó là gây sứ ép với Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên các nước ASEAN được mời dự hội nghị, được phân tích là nhằm nâng cao sức ép với Bắc Kinh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Hội nghị này được tổ chức ngay sau Hội nghị thượng đỉnh vì dân chủ do Mỹ tổ chức, giương cao khẩu hiệu về tăng cường dân chủ và nâng cao nhân quyền, đoàn kết các quốc gia cùng chia sẻ giá trị nhân quyền, nhắm tới Trung Quốc và Nga.Ngoại trưởng Anh Lizz Truss cho biết hội nghị sẽ thảo luận về việc xây dựng một "mạng lưới tự do". Có thể các nước sẽ thảo luận về biện pháp như tẩy chay ngoại giao Thế vận hội mùa đông Bắc Kinh 2022. Hiện tại, đồng minh của Mỹ là Anh và Australia trong liên minh an ninh AUKUS đều đã tham gia tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh. Thêm hai nước Canada và New Zealand cũng đã tham gia, tức toàn bộ đồng minh tình báo của Mỹ trong liên minh "Five Eyes" (Ngũ Nhãn) đều đã theo bước Washington.Hiện tại, Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lập trường "không xem xét" tẩy chay ngoại giao Thế vận hội Bắc Kinh.Đây là Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển G7 lần hai được tổ chức trực tiếp sau hội nghị tại London hồi tháng 5.Dư luận đang quan tâm về khả năng Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong hội đàm song phương với tân Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa. Ngày 10/11 vừa qua, ông Chung đã gửi thư chúc mừng tân Ngoại trưởng Hayashi, nhưng hai quan chức vẫn chưa điện đàm. Ngoài ra, dư luận cũng quan tâm tới khả năng diễn ra hội nghị song phương giữa Ngoại trưởng Hàn-Mỹ, đạt tiến triển trong vấn đề tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).