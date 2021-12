Hàn Quốc lập danh mục 100 mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Lee Eog-weon ngày 10/12 đã chủ trì cuộc họp lần thứ ba của "Nhóm chuyên trách về các mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm". Chính phủ Hàn Quốc quyết định lựa chọn 100 mặt hàng có mức độ phụ thuộc nhập khẩu lớn là mặt hàng an ninh kinh tế trọng tâm, để quản lý một cách tập trung.Bước đầu, Chính phủ đã chọn ra danh mục sơ bộ hơn 100 mặt hàng, xem xét về mức độ phụ thuộc vào nước ngoài, khả năng tìm kiếm nguồn nhập khẩu thay thế. Đây là những mặt hàng có thể biến động lớn tùy theo giá cả quốc tế, hay phụ thuộc lớn vào một quốc gia nhất định, nếu xảy ra gián đoạn cung cầu sẽ có thể gây bất tiện lớn cho người dân trong nước. Sau đó, Chính phủ sẽ tổ chức thêm cuộc họp của Nhóm chuyên trách, tiến hành lựa chọn danh mục lần hai.Ngoài ra, Chính phủ cũng chọn thêm hơn 50 mặt hàng áp dụng "Hệ thống cảnh báo sớm" (EWS) hiện đang áp dụng với hơn 4.000 mặt hàng. Các mặt hàng này được chia thành 4 nhóm (A, B, C, D). Mặt hàng thuộc nhóm A ,tức là những mặt hàng cấp thiết nhất, sẽ được tiến hành rà soát cung cầu hàng tuần, nhóm B là cách tuần, nhóm C hàng tháng và nhóm D hàng quý.