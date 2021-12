Mỹ khẳng định không thay đổi chính sách với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Đài tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) đưa tin người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 10/12 khẳng định Washington không thay đổi chính sách Bắc Triều Tiên, tiếp tục tìm kiếm phương án nhằm đạt được hòa bình ổn định trên bán đảo Hàn Quốc thông qua đối thoại và ngoại giao với miền Bắc.Phát biểu trên liên quan đến bức thư phản đối về tuyên bố chấm dứt chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) của 35 Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa trong đó có Hạ nghị sĩ người Mỹ gốc Hàn Young Kim thời gian gần đây.Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Washington sẽ tiếp tục tìm kiếm đối sách can thiệp vào miền Bắc như một phần của cách tiếp cận nhằm thúc đẩy an ninh của Mỹ, nước đồng minh và quân đội Mỹ đồn trú tại nước ngoài. Mỹ đang thảo luận chặt chẽ với Hàn Quốc, Nhật Bản và các nước đồng minh khác về phương án tốt nhất để can thiệp vào Bắc Triều Tiên.Quan chức Mỹ tái khẳng định không có ý đồ thù địch với miền Bắc, luôn sẵn sàng để gặp mặt vô điều kiện và hy vọng Bình Nhưỡng sẽ phản ứng tích với với đề xuất tiếp xúc của Washington.Trước đó, các Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa đã gửi thư phản đối việc Hàn Quốc và Mỹ thúc đẩy tuyên bố chấm dứt chiến tranh tới Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan, Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ Sung Kim. Theo bức thư, các nghị sĩ này cho rằng tuyên bố chấm dứt chiến tranh có thể gây ra rủi ro nếu không có cam kết chắc chắn của miền Bắc về phi hạt nhân hóa và tôn trọng nhân quyền của người dân.