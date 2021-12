Seoul công bố tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi trung hòa carbon lĩnh vực công nghiệp, năng lượng

Photo : KBS News

Seoul công bố tầm nhìn và chiến lược chuyển đổi trung hòa carbon lĩnh vực công nghiệp, năng lượngChính phủ thiết lập tầm nhìn là trở thành "Top 4 cường quốc thế giới đi đầu nền kinh tế carbon thấp", đặt mục tiêu cho tới năm 2050 là đạt tỷ trọng điện tái tạo 70,8% (gấp khoảng 20 lần so với mức 3,6% năm 2018), tỷ lệ tự cung tự cấp hydro sạch là 60% (năm 2018 là 0%), tỷ trọng mặt hàng thân thiện môi trường và giá trị gia tăng cao ở lĩnh vực công nghiệp là 84,1% (gấp 5 lần so với năm 2018 là 16,5%), mật độ carbon trong ngành chế tạo đạt 68 tấn CO₂eq (carbon tương đương)/1 tỷ won (846.000 USD) (giảm 86% so với năm 2018).Để làm được điều này, Chính phủ quyết định chuyển đổi trọng tâm sang năng lượng sạch áp dụng với toàn bộ quá trình từ cung cấp, truyền và tiêu thụ năng lượng. Cụ thể, Chính phủ sẽ xóa bỏ 24 nhà máy phát điện đã xuống cấp cho tới năm 2034, dừng hoàn toàn điện than vào năm 2050.Chính phủ sẽ xúc tiến sửa đổi luật để áp dụng quy định về "Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng" (EERS), bắt buộc các công ty phải nâng cao hiệu suất sử dụng năng lương từ năm sau.Để chuẩn bị cho sự mở rộng năng lượng tái tạo, Chính phủ sẽ chủ động mở rộng mạng lưới điện, tiến hành chế độ đánh giá ảnh hưởng của mạng lưới điện vào năm sau để khuyến khích phân tán nhu cầu sử dụng điện.Để thúc đẩy đầu tư tư nhân vào trung hòa carbon lĩnh vực năng lượng, Chính phủ và các doanh nghiệp Nhà nước sẽ đi tiên phong trong việc mở rộng đầu tư. Trước tiên, cho tới năm 2025, Chính phủ và các doanh nghiệp tư nhân sẽ đầu tư tổng cộng 94.000 tỷ won (79,6 tỷ USD).Để thúc đẩy chuyển đổi carbon thấp trong cơ cấu công nghiệp, Chính phủ sẽ mở rộng khấu trừ thuế với chi phí trang thiết bị, đầu tư công nghệ của doanh nghiệp với những công nghệ mang lại hiệu quả giảm phát thải carbon và nhu cầu thực tế lớn.Ngoài ra, Chính phủ cũng tăng cường hỗ trợ vốn chính sách, như vốn hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi carbon thấp quy mô 35.000 tỷ won (29,6 tỷ USD), và lập mới quỹ bảo lãnh đối phó với biến đổi khí hậu quy mô 1.000 tỷ won (846 triệu USD).Chính phủ sẽ thành lập Nhóm chuyên trách về đổi mới quy chế trung hòa carbon, xúc tiến xóa bỏ các quy chế cản trở việc ứng dụng công nghệ mới trong trung hòa carbon.Chính phủ sẽ lập ra Trung tâm hỗ trợ chuyển đổi trung hòa carbon (tên tạm thời), để mở rộng hỗ trợ cho các doanh nghiệp, tư vấn tổng hợp về việc chuyển đổi công đoạn thân thiện môi trường, đổi mới kinh doanh, trang thiết bị.Về mặt pháp lý, Chính phủ sẽ xúc tiến lập Luật đặc biệt về thúc đẩy chuyển đổi công nghiệp trung hòa carbon, nhằm củng cố các mục tiêu và nguyên tắc đề ra; đồng thời duy trì hệ thống trao đổi thường xuyên với khối tư nhân, xây dựng hệ thống hoàn thiện chính sách linh hoạt.