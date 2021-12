Số bệnh nhân mắc cúm, số vụ tai nạn giao thông giảm trong mùa dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu "Xu hướng xã hội Hàn Quốc" năm 2021 do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố vào ngày 10/12, kể từ sau tháng 3 năm ngoái, dân số 0-18 tuổi sử dụng dịch vụ y tế như nhập viện, điều trị ngoại trú, đã giảm tới 50% so với một năm trước. Trong đó, số bệnh nhân điều trị ngoại trú các bệnh đường hô hấp như cúm, viêm phổi, giảm mạnh. Đặc biệt, tỷ lệ giảm ở số bệnh nhân cúm lên tới 90%. Cục Thống kê phân tích điều này là do người dân ý thức tuân thủ rửa tay và vệ sinh cá nhân, giữ khoảng cách trong mùa dịch COVID-19.Số vụ tai nạn giao thông là người đi bộ trong năm ngoái là 36.601 vụ, giảm 21,6% so với một năm trước, tỷ lệ giảm cao hơn 2,5 lần so với tỷ lệ giảm tổng các vụ tai nạn giao thông là 8,7%. Số người tử vong và số người bị thương nặng là trẻ em, thanh thiếu niên lần lượt giảm 47,6% và 36,5%. Số người tử vong và bị thương nặng là người cao tuổi cũng giảm mạnh.Cục Thống kê quốc gia phân tích tỷ lệ tai nạn giảm ở học sinh là do các em không tới trường, chuyển sang học trực tuyến trong mùa dịch COVID-19, trong khi người cao tuổi cũng hạn chế ra ngoài vào mùa dịch.Hoạt động giải trí được yêu thích nhất trong năm ngoái là tìm kiếm trên mạng internet, truyền thông một người, mạng xã hội. Đặc biệt, sau khi dịch COVID-19 bùng phát vào năm ngoái, thời gian xem dịch vụ video trực tuyến (OTT) hay truyền hình của người dân tăng 32,1%.Ngược lại, ngày càng nhiều người cảm thấy cô đơn, bị cô lập sau khi bùng phát đại dịch. 2,2% trả lời không giao lưu xã hội trong năm ngoái, 53,6% trả lời không tham gia hoạt động đoàn thể xã hội, 22,3% trả lời từng có cảm giác cô đơn, đều tăng so với một năm trước. Tình trạng này càng nghiêm trọng hơn ở thanh niên ngoài 20 tuổi.