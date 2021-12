Người dân Hàn Quốc nhận thức bất bình đẳng giáo dục trở nên nghiêm trọng hơn do dịch COVID-19

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 10/12 đã công bố "Xu hướng xã hội Hàn Quốc năm 2021". Đây là một báo cáo dựa trên dữ liệu và thống kê thể hiện những thay đổi và cuộc sống thường nhật mới do dịch COVID-19.Tính tới tháng 8 năm nay, có 79,7% người dân trả lời bất bình đẳng kinh tế đã trở thành một vấn đề xã hội nghiêm trọng hơn do dịch COVID-19 kéo dài. 31,4% chọn bất bình đẳng về sức khỏe, 25,1% về giáo dục. Trong năm nay, số người dân chọn bất bình đẳng về giáo dục đã vươn lên đứng thứ ba, vượt qua câu trả lời bất bình đẳng về tôn giáo.Điều này được phân tích là bởi sự thay đổi môi trường giáo dục trong mùa dịch COVID-19, như các trường học phải đóng cửa, học sinh học trực tuyến, dẫn tới khoảng cách về giáo dục. Ví dụ như gia đình nào có kinh tế khá giả thì thời gian học thêm của con em tăng. Gia đình nào càng yếu về kinh tế thì tỷ lệ học sinh bị trở ngại khi học trực tuyến do tính năng của thiết bị điện tử càng cao, gấp đôi so với nhóm học sinh kinh tế khá giả hoặc trung bình.Báo cáo chỉ ra rằng kể từ sau khi bùng phát dịch COVID-19, có 36% gia đình gặp lỗ hổng về việc chăm sóc con nhỏ. Trong đó, 73,3% trả lời tự chăm sóc, nuôi dạy con tại nhà trong thời gian các trường học đóng cửa, 24% trả lời gửi ông bà, người thân. 18,6% người được hỏi trả lời khó khăn hàng đầu của họ là "thay đổi thu nhập gia đình".Bất bình đẳng về kinh tế cũng được phân tích là trầm trọng hơn. Tại thị trường tuyển dụng, tỷ lệ tuyển dụng thanh niên giảm mạnh, chịu cú sốc mạnh nhất trong số các nhóm tuổi. Chất lượng việc làm đầu tiên của thanh niên sau khi ra trường cũng giảm, 47,1% ký hợp đồng dưới một năm, tăng tới 5,2% so với kết quả khảo sát năm 2019-2020.Tỷ lệ tuyển dụng ở các hộ kinh doanh tự do giảm mạnh do bị ảnh hưởng lớn bởi dịch COVID-19, xu hướng giảm vẫn tiếp tục ở các ngành khó chuyển sang hình thức không tiếp xúc như quán rượu, công ty du lịch.Ở lĩnh vực tiêu dùng, tiêu dùng trong năm trước của các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ tiếp xúc trực tiếp, như nhà hàng, khách sạn, đều giảm sâu hơn mức tiêu dùng bình quân chung.Ở thị trường bất động sản, giá nhà liên tục tăng kể từ năm ngoái, giá nhà tháng 6 năm nay tăng 26% so với tháng 1 năm ngoái.79,2% ý kiến cho rằng Chính phủ cần phải nâng cao năng lực hành chính trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19, 73,6% cho rằng Chính phủ phải giải tỏa sự cách biệt về kinh tế.