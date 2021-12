Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 9/12 công bố dự báo tổng dân số Hàn Quốc (bao gồm cả người nước ngoài cư trú trong nước), sẽ giảm xuống ngưỡng 37 triệu người vào năm 2070.Trên trang Facebook cá nhân cùng ngày, Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki đánh giá dự báo này một lần nữa khiến Hàn Quốc phải cảnh giác về cuộc khủng hoảng bờ vực dân số. Tuy nhiên, ông Hong cho rằng dự báo này bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố ngắn hạn, như tác động từ dịch COVID-19.Theo Cục Thống kê quốc gia, tổng dân số Hàn Quốc bắt đầu chuyển sang xu hướng giảm từ năm 2021, sớm hơn 8 năm so với dự báo năm 2019. Dân số lao động (15-64 tuổi) được dự báo sẽ giảm 1,77 triệu người trong vòng 5 năm tới, nhiều hơn 260.000 người so với dự báo năm 2019.Phó Thủ tướng cho rằng việc Cục Thống kê điều chỉnh sớm dự báo thời điểm tổng dân số chuyển sang xu hướng giảm, và hạ dự báo về tổng tỷ suất sinh là do sự sụt giảm người nhập cư, các cặp vợ chồng trì hoãn kết hôn và sinh đẻ, tất cả đều do tác động của đại dịch COVID-19.Theo ông, nếu như đời sống thường nhật thoát khỏi cú sốc dịch COVID-19 thì khi đó, các hoạt động nhập cư, kết hôn, sinh đẻ sẽ được bình thường hóa trở lại, xu hướng thay đổi dân số sẽ được cải thiện hơn.Trong số các kịch bản mà Cục Thống kê công bố, trong trường hợp nếu xu hướng hồi phục sau đại dịch diễn ra nhanh chóng, thì tới năm 2038, dân số sẽ có thể tăng lên 53 triệu người.Ông Hong cho biết từ năm 2019, Chính phủ đã khởi động nhóm chuyên trách về chính sách dân số, lập phương án nhằm tăng cả về chất và lượng nhân lực sản xuất, đối phó với tình trạng suy giảm dân số trong độ tuổi đi học, nâng cao tính bền vững xã hội.Trong 4 năm tới, Chính phủ sẽ hỗ trợ 9.500 tỷ won (8,07 tỷ USD) để thực hiện 5 gói chính sách đối phó với tỷ lệ sinh thấp, triển khai các dự án mới trong năm sau, dựa trên các quy định luật có hiệu lực trong năm nay, như Luật cơ bản về tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa, Luật trợ cấp trẻ em sửa đổi.