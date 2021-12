Ngoại trưởng Hàn Quốc dự Hội nghị Bộ trưởng G7 và hội đàm song phương với người đồng cấp các nước

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 13/12 cho biết Ngoại trưởng Chung Eui-yong đã tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao và phát triển Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) được tổ chức tại thành phố Liverpool (Anh) trong hai ngày 11-12/12 (giờ địa phương).Ngoại trưởng Chung đã chia sẻ kinh nghiệm về chủ nghĩa dân chủ của Hàn Quốc; thể hiện quyết tâm của Seoul trong việc phục hồi sau đại dịch COVID-19, đẩy mạnh năng lực phục hồi chuỗi cung ứng toàn cầu, mở rộng đầu tư hạ tầng tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tăng cường hợp tác giữa các nước lớn. Mặt khác, ông Chung cũng bày tỏ lo ngại về vấn đề nhân quyền phụ nữ đang xảy ra ở các khu vực như Myanmar và Afghasnitan.Các Bộ trưởng tham dự hội nghị đồng thuận về tầm quan trọng của việc hợp tác, đoàn kết trong cộng đồng quốc tế, nhằm đạt mục tiêu tiêm chủng vắc-xin toàn cầu, tính cần thiết của việc tăng cường hệ thống an ninh y tế quốc tế; đồng thời thảo luận phương án nhằm cải thiện quyền tiếp cận vắc-xin, khắc phục cuộc khủng hoảng COVID-19.Bên lề hội nghị, ông Chung đã có cuộc hội đàm song phương với người đồng cấp các nước. Ngày 12/12 (giờ địa phương), Bộ trưởng Chung đã hội đàm ngắn với Ngoại trưởng Australia Marise Payne, đánh giá chuyến thăm chính thức Australia của Tổng thống Moon Jae-in đã nâng tầm "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện" giữa hai nước. Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác chiến lược ở các lĩnh vực kinh tế-thương mại, trung hòa carbon, vũ trụ, khoáng sản; và đồng tình đối thoại là điều quan trọng vì hòa bình bán đảo Hàn Quốc. Bộ trưởng Payne cho biết Australia ủng hộ nỗ lực của Chính phủ Seoul sẽ hợp tác tối đa với Hàn Quốc nhằm đạt tiến triển cho lộ trình hòa bình bán đảo Hàn Quốc.Cùng ngày, Bộ trưởng Chung có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác thực chất ở các lĩnh vực đầu tư thương mại, hạ tầng, công nghiệp quốc phòng; xúc tiến ký kết sớm Hiệp định thương mại tự do (FTA) song phương.Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Anh Liz Truss, hai bên đã trao đổi ý kiến về hợp tác phát triển và hợp tác y tế. Hai Bộ trưởng đồng tình việc cải thiện hạ tầng các nước đang phát triển là rất quan trọng để thiết lập nền tảng tăng trưởng kinh tế, thích ứng với biến đổi khí hậu và tăng cường năng lực phục hồi.Ngoài ra, Bộ trưởng Chung cũng có cuộc gặp với tân Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock, thảo luận về quan hệ song phương, hợp tác G7 và quốc tế, tình hình bán đảo Hàn Quốc. Ông Chung chúc mừng sự ra mắt của Chính phủ mới nước Đức, chúc mừng tân Bộ trưởng nhậm chức. Về phần mình, Ngoại trưởng Baerbock nhấn mạnh Đức coi Hàn Quốc là đối tác hợp tác chính tại khu vực châu Á, đề xuất hai nước tiếp tục hợp tác ở các lĩnh vực đa dạng như đối phó với dịch COVID-19, hồi phục kinh tế hậu COVID-19. Đức đánh giá tích cực những nỗ lực của Chính phủ Seoul nhằm đạt tiến triển cho quan hệ liên Triều.Ông Chung cũng hội đàm với tân Ngoại trưởng Canada Melanie Joly, trao đổi ý kiến về hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương, các vấn đề quan tâm chung như đối phó với dịch COVID-19, hòa bình, an toàn, nhân quyền quốc tế.Ngoại trưởng Chung còn hội đàm ngắn với người đồng cấp Mỹ Antony Blinken, trao đổi ý kiến về các vấn đề quan tâm chung như bán đảo Hàn Quốc, khu vực Đông Bắc Á, Trung Đông, thảo luận phương án hợp tác.Trong ngày 11/12, Ngoại trưởng Chung đã gặp mặt Ngoại trưởng Nhật Bản Hayashi Yoshimasa trong bữa tiệc chúc mừng, chào hỏi và trò chuyện xã giao. Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên của quan chức hai nước kể từ sau khi ông Hayashi nhậm chức vào ngày 10/11. Bộ Ngoại giao cho biết tại cuộc gặp, ông Chung đã truyền đạt lập trường của Chính phủ Seoul về các vấn đề lịch sử nổi cộm, như cưỡng ép mua vui và cưỡng ép lao động thời chiến, đề xuất hai bên giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại. Ông Hayashi được cho là cũng đã đưa ra lập trường của phía Nhật Bản. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác Hàn-Nhật, Hàn-Mỹ-Nhật nhằm thiết lập hòa bình vĩnh viễn trên bán đảo Hàn Quốc, nhất trí trao đổi chặt chẽ giữa cơ quan ngoại giao hai nước trong thời gian tới.