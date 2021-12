Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn được dự báo đạt 91,2 tuổi vào năm 2070, cao nhất OECD

Photo : YONHAP News

Theo tài liệu "Ước tính dân số tương lai: 2020-2070" do Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố gần đây, nếu theo kịch bản cơ bản, tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn năm 2070 sẽ đạt 91,2 tuổi (nam giới là 89,5 tuổi, nữ giới là 92,8 tuổi). Có nghĩa là những trẻ em sinh vào năm 2070 được kỳ vọng có thể sống tới 91,2 tuổi, dài hơn 7,7 năm so với tuổi thọ của trẻ sinh vào năm 2020 (83,5 tuổi).Cục Thống kê quốc gia dự báo tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn bình quân năm 2065-2070 là 90,9 tuổi, cao nhất trong số 38 nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), cao hơn Na Uy (90,2 tuổi), Phần Lan (89,4 tuổi), Nhật Bản và Canada (89,3 tuổi). Nước có tuổi thọ kỳ vọng ngắn nhất trong OECD là Ireland (82 tuổi).Tuổi thọ kỳ vọng của người Hàn năm 1970 từng đạt 62,3 tuổi, đã tăng thêm 21,2 năm sau 50 năm. Tuổi thọ kỳ vọng là một trong số các chỉ số tiêu biểu thể hiện tình trạng sức khỏe của dân số một quốc gia. Tuổi thọ kỳ vọng tăng là điều tích cực, mang lại hiệu quả là làm chậm quá trình giảm dân số. Tuy nhiên, xét trên quan điểm tài chính thì đây lại là gánh nặng, bởi dân số hoạt động kinh tế giảm, trong khi tầng lớp già cần nhiều phúc lợi lại tăng.Tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động (15-64 tuổi) trên tổng dân số Hàn Quốc vào năm 2070 được dự báo sẽ đạt 46,1%. Hàn Quốc sẽ là nước duy nhất trong OECD có tỷ lệ dân số trong độ tuổi lao động rơi xuống ngưỡng 40%. Trong khi đó, tỷ lệ dân số trên 60 tuổi là 46,4%, cao nhất trong OECD. Tỷ lệ dân số trên 85 tuổi là 14,4%.Cục Thống kê dự báo tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) của Hàn Quốc bình quân năm 2065-2070 sẽ đạt 1,21 người, cao hơn so với tổng tỷ suất sinh năm 2020 (0,84 trẻ), nhưng vẫn thấp nhất trong OECD. Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc được dự báo sẽ rơi xuống 0,7 trẻ năm 2024, sau đó tăng lên 1,21 trẻ vào năm 2070.Mặt khác, theo số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam, tuổi thọ bình quân từ lúc sinh tại Việt Nam năm 2019 đạt 73,6 tuổi.