Số bệnh nhân COVID-19 nặng trên ngưỡng 800 ca 6 ngày liên tiếp

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết tính đến 0 giờ ngày 13/12, Hàn Quốc ghi nhận 5.817 ca nhiễm COVID-19 mới, gồm 5.783 ca phát sinh trong cộng đồng và 34 ca ngoại nhập.Số ca nhiễm mới giảm 844 ca so với ngày 11/12 do số mẫu xét nghiệm trong ngày nghỉ cuối tuần giảm. Tuy nhiên, đây vẫn là mức cao nhất chỉ xét riêng ngày Chủ nhật, nhiều hơn 1.493 ca so với một tuần trước (4.324 ca).Số ca nhiễm biến thể Omicron tăng thêm 24 ca, gồm 21 nhiễm trong cộng đồng và 3 ca ngoại nhập, ghi nhận tổng cộng là 114 ca. 3 ca biến thể Omicron từ người nhập cảnh gồm 2 ca từ Nam Phi và 1 ca từ Malawi.Theo địa phương, thủ đô Seoul phát sinh 2.542 ca, tỉnh Gyeonggi 1.361 ca, thành phố Incheon 389 ca; chiếm 74,2% tổng số ca nhiễm trên cả nước. Các địa phương còn lại phát sinh tổng cộng 1.491 ca.Số ca bệnh nặng giảm 18 ca còn 876 ca, trên ngưỡng 800 ca 6 ngày liên tiếp. Thêm 40 ca tử vong do COVID-19, nâng tổng số ca tử vong lên 4.293 ca, tỷ lệ tử vong là 0,82%. Theo độ tuổi, 21 ca tử vong trên 80 tuổi, 13 ca trên 70 tuổi, 4 ca trên 60 tuổi, 1 ca nhóm tuổi 50 và 1 ca nhóm tuổi 30.24.439 ca đang điều trị tại nhà. 1.533 bệnh nhân tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã chờ hơn một ngày để được chỉ định giường bệnh.Tỷ lệ hoàn tất tiêm hai mũi vắc-xin COVID-19 của Hàn Quốc đạt 81,2%. Trong ngày 12/12, có 7.772 người tiêm mũi thứ ba, nâng tổng số người đã tiêm mũi bổ sung đến nay lên 6.355.419 người, tương đương 12,4% dân số. Tỷ lệ tiêm mũi thứ ba ở người trên 18 tuổi là 14,4% dân số, và 33,2% nếu chỉ xét đối tượng trên 60 tuổi.Tỷ lệ tiêm mũi một vắc-xin COVID-19 là 83,7%, đạt lần lượt hơn 94% và 93,6% nếu chỉ xét riêng nhóm trên 18 tuổi và trên 60 tuổi.Chính phủ nhấn mạnh người trên 60 tuổi, đối tượng chiếm 80% số ca bệnh nặng, nhất định phải tiêm mũi vắc-xin thứ ba. Mũi thứ ba mang lại hiệu quả phòng dịch cao gấp 10 lần và hiệu quả ngăn ngừa bệnh trở nặng cao gấp 20 lần so với mũi thứ hai. Người dân có thể đặt lịch tiêm mũi thứ ba từ ngày 13/12.Bên cạnh đó, từ ngày 13/12, những ai ra vào ở tất cả các cơ sở tập trung đông người bao gồm nhà hàng, quán cà phê đều phải xuất trình thẻ thông hành phòng dịch (xác nhận hoàn tất tiêm chủng hoặc xét nghiệm âm tính với COVID-19). Nếu sai phạm, người vi phạm sẽ bị phạt hành chính 100.000 won (84,85 USD) và chủ cơ sở bị phạt 1,5 triệu won (1.272,8 USD).