“Hàn Quốc chính thức xúc tiến quy trình gia nhập CPTPP”

Photo : YONHAP News

Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki ngày 13/12 đã mở Hội nghị Bộ trưởng kinh tế đối ngoại, tuyên bố bắt đầu quy trình gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).CPTPP là cơ chế thảo luận được ra mắt vào năm 2018 gồm 11 nước như Nhật Bản, Australia và Mexico, sau khi Mỹ quyết định rút khỏi Hiệp định đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương (TPP) vào năm 2017.Xét trong năm 2019, CPTPP chiếm 15% quy mô thương mại thế giới và mức độ mở cửa cao hơn đáng kể so với các Hiệp định thương mại tự do (FTA) khác.Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Hong phát biểu trật tự kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương đang có bước phát triển tích cực. Trung Quốc và Đài Loan gần đây đã đăng ký gia nhập hiệp định CPTPP. Thêm vào đó, Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), tức hiệp định thương mại tự do có quy mô lớn nhất thế giới, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Do đó, Seoul khó có thể chỉ đứng ngoài, thảo luận về việc gia nhập Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.Để chuẩn bị cho quy trình gia nhập, Chính phủ đã và đang điều chỉnh quy chế thương mại trong nước liên quan đến 4 lĩnh vực được yêu cầu trong CPTPP là trợ cấp cho thủy sản, thương mại kỹ thuật số, doanh nghiệp Nhà nước và vệ sinh kiểm dịch; tiến hành thảo luận với các bên liên quan.Ngoài ra, ông Hong cho biết sẽ chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm nối lại FTA với các nước lớn như Mexico và Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC), một tổ chức hợp tác khu vực gồm 6 nước Ả-rập Xê-út, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất, Qatar, Oman và Bahrain.Trong một tin liên quan, tại buổi họp báo sau Hội nghị thượng đỉnh với Thủ tướng Australia Scott Morrison ngày 13/12 (giờ địa phương), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in khẳng định Seoul sẽ sớm gia nhập CPTPP. Australia hoan nghênh quyết định này của Hàn Quốc.