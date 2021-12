Hàn Quốc tiếp tục được bầu vào Hội đồng cao nhất của Tổ chức Hàng hải quốc tế

Photo : YONHAP News

Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc cho biết trong phiên họp của Đại hội đồng Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) diễn ra hôm 10/12 (giờ địa phương) tại London (Anh), Hàn Quốc đã được bầu vào Hội đồng - Nhóm A của tổ chức này lần thứ 11 liên tiếp.Bộ Hải dương đánh giá việc Hàn Quốc 11 lần liên tiếp được bầu vào Hội đồng - Nhóm A đã thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế với những đóng góp của Hàn Quốc ở lĩnh vực hàng hải quốc tế.Tổ chức Hàng hải quốc tế là cơ quan chuyên môn trực thuộc Liên hợp quốc, đóng vai trò lập, sửa đổi và thực thi các quy định quốc tế về an toàn hàng hải, bảo vệ môi trường biển. Hội đồng IMO là tổ chức nội bộ, thảo luận về toàn bộ các vấn đề điều hành, như bầu Tổng thư ký, thẩm định ngân sách, kế hoạch lập và sửa đổi các công ước quốc tế.Hội đồng của IMO gồm có 40 nước, chia làm ba nhóm là nhóm A, B và C. Trong đó, nhóm A có 10 quốc gia vận tải biển lớn, nhóm B gồm 10 quốc gia thương mại hàng hải lớn, và nhóm C gồm 20 quốc gia đại diện mỗi khu vực. Hội đồng được bầu hai năm một lần.Đặc biệt, các nước thuộc Hội đồng - Nhóm A là những nước có đóng góp lớn vào vận tải biển, ngoài Hàn Quốc còn có các nước như Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hy Lạp.Hàn Quốc gia nhập IMO vào năm 1962, lần đầu tiên được bầu vào Hội đồng - Nhóm C năm 1991, và lọt vào nhóm A năm 2001 và sẽ duy trì tới năm 2023.Tháng 7 năm ngoái, Chính phủ Hàn Quốc đã lập Phái đoàn đại diện tại IMO để có thể đối phó nhanh với các vấn đề nổi cộm ở lĩnh vực hàng hải.