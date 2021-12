BTS càn quét 4 giải thưởng lớn của MAMA 2021

Photo : YONHAP News

Tại lễ trao giải "Giải thưởng Âm nhạc châu Á Mnet 2021" (MAMA 2021) được tổ chức tại CJ ENM Studio Center ở thành phố Paju, tỉnh Gyeonggi vào ngày 11/12 vừa qua, nhóm nhạc Đoàn thiếu niên chống đạn (BTS) đã năm thứ ba liên tiếp càn quét cả 4 giải thưởng lớn.BTS đạt các giải thưởng lớn "Ca sĩ của năm", "Bài hát của năm", "Album của năm" và "Biểu tượng toàn cầu của năm". Trước đó, BTS đã từng càn quét cả 4 giải thưởng lớn vào năm 2019, 2020.Ngoài ra, nhóm cũng giành thêm giải thưởng "Khoảnh khắc Tiktok được yêu thích nhất", "Top 10 do người hâm mộ trên toàn thế giới bình chọn", "Nhóm nhạc nam xuất sắc nhất", "Nhóm nhạc nam vũ đạo xuất sắc nhất", "MV hay nhất", tổng cộng 9 giải thưởng.BTS đã không thể tham dự lễ trao giải cùng ngày do đang phải cách ly tại nhà sau khi về nước vào ngày 6/12 từ chuyến lưu diễn tại Los Angeles (Mỹ). Nhóm bày tỏ cảm ơn người hâm mộ đã đồng hành cùng với âm nhạc của BTS.MAMA là một lễ hội K-pop do công ty giải trí CJ ENM tổ chức tại nhiều thành phố khác nhau ở châu Á. Nối tiếp năm ngoái, năm nay sự kiện này được tổ chức tại Hàn Quốc do dịch COVID-19.