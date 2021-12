Vắc-xin mRNA đầu tiên do Samsung Biologics ủy thác sản xuất được cấp phép trong nước

Photo : YONHAP News

Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS) ngày 13/12 quyết định phê duyệt sản phẩm vắc-xin COVID-19 Spikevax của hãng dược Moderna do công ty dược phẩm sinh học Samsung Biologics sản xuất ủy thác trong nước.Spikevax là vắc-xin do hãng dược Moderna của Mỹ phát triển và được cấp phép danh mục nhập khẩu vào ngày 21/5 vừa qua. Trong số vắc-xin được cấp phép tại Hàn Quốc, đây là vắc-xin mRNA đầu tiên ủy thác sản xuất trong nước được phê duyệt.Samsung Biologics đang phụ trách công đoạn sản xuất chiết rót, đóng mác thành thuốc thành phẩm sau khi tiếp nhận nguyên liệu thuốc.MFDS nhấn mạnh việc phê duyệt lần này không chỉ góp phần đảm bảo ổn định nguồn cung vắc-xin COVID-19 trong nước mà còn tạo đà cho mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành trung tâm vắc-xin toàn cầu. Cơ quan An toàn thực phẩm và dược phẩm sẽ phối hợp cùng các Bộ, ngành liên quan, tăng cường hệ thống giám sát trường hợp có triệu chứng bất thường sau tiêm chủng.