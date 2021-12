Mỹ kêu gọi cung cấp tài liệu về nạn buôn người tại Bắc Triều Tiên

Photo : KBS News

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 14/12 đã đăng tải bài viết lên trang Công báo liên bang (Federal Register) của Chính phủ Mỹ, yêu cầu cá nhân hoặc tổ chức có kinh nghiệm chuyên môn trực tiếp cung cấp thông tin liên quan đến tình hình lao động tại Bắc Triều Tiên.Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ đang tiếp nhận thông tin về việc có lao động miền Bắc nào đã từng bị hoặc có nguy cơ cao bị cưỡng chế lao động trong các dự án liên quan đến thỏa thuận giữa các nước hoặc Chính phủ nước ngoài. Washington cũng đưa ra yêu cầu tương tự đối với tình hình người lao động tại Trung Quốc và Cuba.Bộ Ngoại giao Mỹ đang chuẩn bị báo cáo hàng năm về nạn buôn người dựa trên thông tin nhận được từ quan chức Chính phủ các nước, tổ chức quốc tế hoặc những nạn nhân sống sót sau nạn buôn người, đồng thời hối thúc các bên sớm đệ trình các thông tin liên quan lên Văn phòng Giám sát và chống buôn người Bộ Ngoại giao Mỹ (Office to Monitor and Combat Trafficking in Persons) vào tháng 2 năm sau.Trong "Báo cáo về nạn buôn bán người năm 2021” hồi tháng 7 vừa qua, Mỹ xếp Bắc Triều Tiên ở bậc 3, nhóm các nước có tình trạng buôn người nghiêm trọng nhất, năm thứ 19 liên tiếp kể từ năm 2003. Lý do Washington đưa ra là Bình Nhưỡng không có bất kỳ nỗ lực nào để ngăn chặn nạn buôn người, thậm chí không có tiêu chuẩn và quy định tối thiểu.Trong báo cáo vừa qua, Bộ Ngoại giao Mỹ chỉ ra rằng Bắc Triều Tiên vẫn duy trì các trại tù chính trị, cưỡng bức lao động tập thể với người lớn và trẻ em, cưỡng ép lao động ra nước ngoài làm việc.