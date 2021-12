“Trò chơi con mực” được đề cử ba hạng mục giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 79

Photo : YONHAP News

Hiệp hội Báo chí nước ngoài ở Hollywood (HFPA) của Mỹ ngày 13/12 (giờ địa phương) đưa tin sê-ri phim truyền hình gốc phát trên Netflix “Trò chơi con mực” (Squid Game) do Hàn Quốc sản xuất đã nhận được ba đề cử giải Quả cầu vàng lần thứ 79.Squid Game được đề cử ở hạng mục “Phim, sê-ri truyền hình hay nhất” (Best Television Series, Drama) cùng với bộ phim “Bản tin sáng” (The Morning Show), "Thế giới hào hoa" (Pose), "Kế nghiệp" (Succession) của Mỹ và "Lupin" của Pháp.Nam tài tử Lee Jung-jae, người thủ vai nhân vật chính Seong Gi-hun trong “Trò chơi con mực”, được đề cử cho giải “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim, sê-ri truyền hình” (Best Performance by an Actor in a Television Series, Drama). Nam diễn viên Oh Young-soo (1944) trong vai người chơi số một Oh Il-nam được đề cử giải “Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất” (Best Supporting Actor).Nếu thắng giải, diễn viên Lee Jung-jae và Oh Young-soo sẽ trở thành hai diễn viên trong cùng một bộ phim truyền hình Hàn Quốc đầu tiên sở hữu giải thưởng Quả cầu vàng.Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 79 sẽ diễn ra vào ngày 9/1/2022. “Trò chơi con mực” là bộ phim mô tả một cuộc chiến sinh tồn trong đó người tham gia phải đánh cược cả mạng sống của mình để giành giải thưởng tiền mặt trị giá 45,6 tỷ won (38,5 triệu USD). “Squid Game” đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới. Mới đây, bộ phim cũng đã giành được giải thưởng tại các lễ trao giải của Mỹ như “Sự lựa chọn của công chúng" (People's Choice Awards) và Giải thưởng Gotham (Gotham Awards).