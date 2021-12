Dịch cúm gia cầm độc lực cao lây lan nhanh tại Hàn Quốc và thế giới kéo giá thực phẩm tăng cao

Photo : KBS News

Trong vòng một tháng gần đây, tại Hàn Quốc đã phát sinh 11 trang trại mắc cúm gia cầm độc lực cao. Trong khi đó, dịch bệnh cũng đang có xu hướng lây lan nhanh trên toàn thế giới. Kể từ sau tháng 5, đã có 41 quốc gia châu Âu và châu Á bùng phát dịch cúm gia cầm độc lực cao, kéo giá thực phẩm tăng cao.Giá trứng gà sau một thời gian ổn định hiện đang tăng vọt trở lại. Giá các loại thịt trên thị trường thế giới nói chung, như thịt gà, đồng loạt leo thang, trở thành yếu tố gây sức ép lên vật giá.Đặc biệt, giá cả tăng cao khiến người tiêu dùng phải hết sức đắn đo trước khi quyết định chọn một vĩ trứng cho vào giỏ hàng. Giá bán lẻ ba chục trứng rơi vào khoảng 6.200 won (5,2 USD), tăng 4% so với một tháng trước. Đã có lúc giá bán lên tới 7.600 won (6,4 USD), rồi sau đó ổn định ở ngưỡng 5.000 won (4,2 USD), nhưng gần đây đã tăng trở lại, nguyên nhân là do sự lây lan nhanh của dịch cúm gia cầm độc lực cao.Chỉ số giá các mặt hàng liên quan tới gia cầm thế giới đã tăng hơn 11% so với đầu năm, chỉ số giá các mặt hàng thịt tăng 16% so với một năm trước, ghi nhận mức cao kỷ lục trong vòng 7 năm. Hai doanh nghiệp gà rán hàng đầu Hàn Quốc đã phải nâng giá sản phẩm.Mặc dù có nhiều ý kiến lo ngại dịch bệnh còn lây lan rộng hơn trong thời gian tới, nhưng một số trang trại lớn trong nước vẫn còn để xảy ra lỗ hổng trong quản lý phòng dịch.Vụ trưởng Vụ Chính sách phòng dịch thuộc Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc Park Jung-hoon cho biết theo kết quả điều tra dịch tễ, cơ quan chức năng đã phát hiện được nhiều điểm thiếu sót trong công tác phòng dịch của các trang trại gia cầm, như không khử trùng.Chính phủ khuyến cáo các trang trại phải tuân thủ đầy đủ quy tắc phòng dịch như khử trùng nông trại, cảnh báo sẽ có thể xử phạt hành chính, cắt giảm tiền bồi thường thiệt hại với những trường hợp vi phạm.