Giới chuyên gia khuyên người dưới 18 tuổi không nên do dự tiêm phòng vắc-xin COVID-19

Photo : YONHAP News

Số ca mắc COVID-19 là người dưới 18 tuổi tại Hàn Quốc đang có chiều hướng tăng mạnh, do nhóm đối tượng này có tỷ lệ tiêm vắc-xin tương đối thấp. Tỷ lệ dân số dưới 18 tuổi nhiễm COVID-19 trên 100.000 dân đã tăng từ 10 ca lên 15 ca chỉ trong vòng một tuần. Cơ quan phòng dịch nhiều ngày qua liên tục nhấn mạnh thanh thiếu niên cần tích cực tham gia tiêm phòng, nhưng các bậc phụ huynh vẫn không tránh khỏi bất an.Theo kết quả khảo sát nhu cầu tiêm phòng tại trường học của Bộ Giáo dục, số học sinh có nguyện vọng tiêm đạt 83.000 người, chỉ chiếm 6,9% nhóm đối tượng 13-17 tuổi chưa tiêm phòng.Giáo sư Choi Eun-hwa thuộc Bệnh viện Đại học Seoul chỉ ra rằng số ca mắc COVID-19 là trẻ em và thanh thiếu niên đang tăng cao so với trước, trong đó có cả ca nhiễm trong và ngoài trường học.Các chuyên gia cũng liên tục nhấn mạnh về hiệu quả của việc tiêm phòng. Giáo sư Lee Jae-gap thuộc Bệnh viện Đại học Hallym cho biết theo số liệu của Mỹ, số ca nhiễm là trẻ từ 10-17 tuổi chưa tiêm phòng cao gấp 10 lần so với trẻ đã tiêm phòng.Giới chuyên gia nhấn mạnh các bậc phụ huynh không nên lo lắng quá mức về các tác dụng phụ. Giáo sư Jeong Jae-hoon thuộc Đại học Gachon cho rằng nếu chỉ so sánh về viêm cơ tim, tỷ lệ bị viêm cơ tim do nhiễm COVID-19 cao hơn nhiều so với tỷ lệ viêm cơ tim sau khi tiêm phòng vắc-xin.Giới chuyên gia đánh giá việc Chính phủ áp dụng thẻ thông hành phòng dịch không phải là cưỡng chế tiêm phòng, mà là biện pháp nhằm đảm bảo an toàn quyền học tập cho các em học sinh. Giáo sư Lee Jae-gap thuộc Bệnh viện Đại học Hallym nhấn mạnh trường học có kết cấu thông thoáng do nhiều cửa sổ. Tuy nhiên, ở các trung tâm học thêm hay quán cà phê học tập, những nơi áp dụng thẻ thông hành phòng dịch, thì thường thông gió kém hơn.Tuy nhiên, không có ít ý kiến chỉ ra rằng Chính phủ cần điều chỉnh về thời điểm và đối tượng áp dụng thẻ thông hành phòng dịch nếu có quá nhiều ý kiến phản đối.Trong tuần trước, trung bình mỗi ngày có hơn 780 ca mắc COVID-19 là học sinh. Bộ Giáo dục sẽ triển khai tiêm phòng vắc-xin theo đơn vị trường học từ ngày 15/12.