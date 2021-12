Ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập tuyên bố thay thế chính quyền để bảo vệ người dân

Photo : YONHAP News

Tham dự một buổi thảo luận do Câu lạc bộ các nhà báo Hàn Quốc tổ chức vào ngày 14/12, ứng cử viên Tổng thống đảng đối lập Sức mạnh quốc dân Yoon Suk-yeol chỉ ra rằng những thế lực chính trị "lạc hậu" vô dụng và tham nhũng chỉ gây ra khó khăn cho người dân. Ông Yoon nhấn mạnh việc thay thế chính quyền là bước đầu để bảo vệ người dân. Ứng cử viên này cam kết sẽ xây dựng một quốc gia đảm bảo cơ hội công bằng cho toàn thể người dân, trên tinh thần cầu thị, chủ nghĩa thực dụng và chủ nghĩa tự do dân chủ.Bên cạnh đó, ứng cử viên Yoon bác bỏ nghi ngờ vợ ông từng khai gian về kinh nghiệm bản thân khi xin làm giáo sư kiêm nhiệm tại Đại học nữ Suwon.Mặt khác, ứng cử viên Tổng thống đảng cầm quyền Dân chủ đồng hành Lee Jae-myung đã hủy kế hoạch tới thăm Viện nghiên cứu kinh tế Hyundai, tọa đàm với các nhà nghiên cứu dự kiến diễn ra vào chiều cùng ngày. Lý do hủy là ông Lee phải làm xét nghiệm COVID-19 do được xác định từng tiếp xúc với ca nhiễm COVID-19 khi thăm khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang.Nội bộ đảng cầm quyền đang có ý kiến công khai phản đối việc ứng cử viên Lee đề xuất tạm thời hoãn đánh thuế chuyển nhượng bất động sản với người sở hữu nhiều nhà ở. Ủy viên tối cao đảng này, ông Kang Byung-won cho rằng đề xuất này sẽ làm sụp đổ sự tin cậy trong chính sách của Chính phủ, có thể gây ra hỗn loạn lớn. Trong khi đó, Đại diện đảng tại Quốc hội Yoon Ho-jung phân tích trong đảng hiện đang có nhiều ý kiến trái chiều. Có ý kiến thì cho rằng trước đây, việc hoãn đánh thuế cũng không mang lại hiệu quả.