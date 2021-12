Thành phố Seoul hoãn kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 cho học sinh tại trường học

Photo : KBS News

Trong buổi họp báo thường kỳ ngày 14/12, Sở Giáo dục thành phố Seoul cho biết sau quá trình thảo luận giữa các trường học và chính quyền địa phương, Sở Giáo dục nhận định rằng khó có thể triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc-xin COVID-19 tại trường học, dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 15/12.Sở Giáo dục thành phố giải thích mặc dù cơ quan này đã tiến hành khảo sát về nhu cầu tiêm phòng với từng em học sinh, nhưng cuối cùng việc áp dụng tiêm phòng hay không vẫn phải quyết định theo đơn vị từng trường riêng biệt. Cần ưu tiên thảo luận với chính quyền địa phương, trung tâm y tế về phương án hỗ trợ nhân lực thiết yếu để triển khai tiêm chủng ở mỗi trường.Sở Giáo dục đang lập phương án hỗ trợ để tiêm chủng một cách an toàn cho các em học sinh, giảm thiểu bất an cho phụ huynh, xử lý nhanh khi phát sinh các tình huống cấp cứu. Đặc biệt, Sở Giáo dục thành phố sẽ hỗ trợ nhân lực là bác sĩ chuyên khoa và giáo viên y tế trong quá trình tiêm chủng tại trường học.Sở Giáo dục cho biết với những trường chỉ có dưới 10 em học sinh đăng ký tiêm thì Sở Giáo dục sẽ thảo luận với trường học và địa phương để quyết định có tiến hành tiêm tại trung tâm y tế trên địa bàn hay cơ quan y tế ủy thác lân cận hay không.Theo kết quả khảo sát do Sở Giáo dục thành phố Seoul tiến hành, trên địa bàn thành phố có 1.154 trường có học sinh muốn tiêm phòng tại trường. Trong đó, 952 trường có dưới 10 học sinh đăng ký, 146 trường có từ 11-20 em đăng ký, 31 trường có từ 21-30 em đăng ký, 5 trường có 41-50 em đăng ký, và hai trường có trên 51 học sinh đăng ký.