Hàn Quốc mở rộng cơ hội lao động mùa vụ cho người nước ngoài

Photo : YONHAP News

Bộ Tư pháp và Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc ngày 14/12 công bố phương án thúc đẩy chế độ lao động mùa vụ nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực do dịch COVID-19 tại các vùng nông thôn, làng chài, áp dụng từ ngày 1/1 năm sau.Chế độ này từng chỉ áp dụng tạm thời với người nước ngoài cư trú trong nước, nhằm giải quyết tình trạng thiếu nhân lực, nay sẽ được triển khai thường xuyên để đảm bảo nhân lực mùa vụ trong năm.Trước đây, chế độ lao động mùa vụ chỉ áp dụng hạn chế với những người nước ngoài nhập cảnh bằng thị thực thăm thân, người nước ngoài không thể xuất cảnh do dịch COVID-19, công dân Myanmar được cấp phép cư trú đặc biệt do tình hình bất ổn tại nước mình. Tuy nhiên trong thời gian tới, đối tượng áp dụng được mở rộng sang cả du học sinh, công dân Afghanistan được cấp phép cư trú đặc biệt, Hàn kiều nhập cảnh theo diện visa du lịch kết hợp làm việc (H-2) nhưng đã ký cam kết không xin việc, người có visa tìm việc làm (D-10), visa văn hóa, nghệ thuật (D-1)Người lao động mùa vụ nhập cảnh từ nước ngoài nếu tuân thủ luật pháp trong nước, làm việc nghiêm túc và được chính quyền địa phương tiến cử thì sẽ có cơ hội đươc tái nhập cảnh vào Hàn Quốc.Số nhân lực được phân bổ tối đa cho các hộ nông dân, ngư dân được tăng từ 9 người lên 12 người. Các nông trại quy mô nhỏ được phép tuyển dụng ngắn hạn là một tuần. Không chỉ tuyển dụng theo hình thức trực tiếp mà các hộ nông dân, ngư dân có thể tuyển dụng nhân lực mùa vụ thông qua các trung tâm môi giới nhân lực nông thôn.Nhằm phòng ngừa tình trạng người lao động nước ngoài bỏ trốn, khi ký kết hợp đồng lao động mùa vụ, người đó sẽ phải ký gửi số tiền bảo đảm về nước. Để đảm bảo trật tự tuyển dụng người nước ngoài, chủ tuyển dụng nào sử dụng trái phép người nước ngoài sẽ bị xử phạt, hạn chế mời lao động nước ngoài sang làm việc.