Xuất khẩu ICT của Hàn Quốc tháng 11 cao kỷ lục

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 14/12 công bố kim ngạch xuất khẩu lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong tháng 11 đạt 21,49 tỷ USD, một lần nữa xác lập mức cao kỷ lục chỉ hai tháng sau tháng 9, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, duy trì đà tăng 18 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2020.Kim ngạch xuất khẩu ICT bình quân theo ngày tháng 11 đạt 900 triệu USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2020, cao nhất từ trước tới nay xét riêng theo tháng 11.Xuất khẩu cả 4 mặt hàng ICT chính tăng là nhờ xu hướng chuyển đổi số. Cụ thể, xuất khẩu chíp bán dẫn đạt 12,09 tỷ USD (tăng 39,5%), màn hình đạt 2,43 tỷ USD (tăng 11,3%), điện thoại di động đạt 1,48 tỷ USD (tăng 17%), máy tính và thiết bị ngoại vi đạt 1,78 tỷ USD (tăng 70,8%).Xuất khẩu ICT sang 5 thị trường lớn đều tăng. Xuất khẩu sang Trung Quốc (bao gồm cả Hong Kong) đạt 10,06 tỷ USD (tăng 30,4%), xuất khẩu sang Việt Nam đạt 3,53 tỷ USD (tăng 24,7%), Mỹ đạt 2,49 tỷ USD (tăng 34,7%), Liên minh châu Âu (EU) đạt 1,27 tỷ USD (tăng 26,3%), Nhật Bản đạt 380 triệu USD (tăng 16%).Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu ICT tháng 11 đạt 12,76 tỷ USD, tăng 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Cán cân thương mại lĩnh vực ICT thặng dư 8,73 tỷ USD (số liệu sơ bộ).