ADB duy trì dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2021 là 4%

Photo : YONHAP News

Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) ngày 14/12 công bố "Dự báo bổ sung về kinh tế châu Á năm 2021". Trong đó, ADB dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm nay ở mức 4%, năm sau là 3,1%, giữ nguyên dự báo đưa ra hồi tháng 9. Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc phân tích việc ngân hàng này giữ nguyên dự báo tháng 9 là nhờ xuất khẩu và đầu tư thiết bị vẫn duy trì được đà tăng trưởng vững chắc.ADB dự báo giá tiêu dùng tại Hàn Quốc tăng 2,3% trong năm nay và 1,9% vào năm sau, đều cao hơn 0,3% so với dự báo trước đó, được phân tích là do đời sống kinh tế đang dần được khôi phục nhờ Chính phủ nới lỏng giãn cách xã hội trong quý IV, và giá dầu quốc tế tăng.Tỷ lệ tăng trưởng năm nay của 46 nước thành viên khu vực châu Á (trừ Nhật Bản, Australia, New Zealand) được dự báo đạt 7%, giảm 0,1% so với dự báo trước đó. Tỷ lệ tăng trưởng năm sau được dự báo đạt 5,3%, giảm 0,1%.ADB chỉ ra rằng biến thể Delta đang làm số ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh trên toàn thế giới, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu đang trở thành yếu tố rủi ro chính. Tuy nhiên, các nước châu Á sẽ ít bị ảnh hưởng hơn từ cú sốc chuỗi cung ứng, nên chỉ hạ nhẹ dự báo tỷ lệ tăng trưởng các nước châu Á so với trước. ADB nhận định tỷ lệ tăng giá tiêu dùng của 46 nước châu Á trong năm nay là 2,1%, năm sau là 2,7%.