Động đất 4,9 độ richter ở Jeju thiệt hại không lớn do đứt gãy trượt ngang

Photo : YONHAP News

Vào lúc 5 giờ 19 phút chiều ngày 14/12, một trận động đất mạnh 4,9 độ richter đã xảy ra tại vùng biển cách thành phố Seogwipo, đảo Jeju 41 km về phía Tây Tây Nam. Đây là trận động đất mạnh thứ 11 trong lịch sử quan trắc động đất của Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc, và là trận động đất mạnh nhất xảy ra tại đảo Jeju. Độ sâu chấn tiêu được phỏng đoán là 17 km.Theo phân tích của Cục Khí tượng và thủy văn, Bộ Hải dương và thủy sản Hàn Quốc, đã có nhiều người dân trên đảo Jeju và nhiều nơi trên toàn quốc báo đã cảm nhận được rung chấn của động đất, nhưng chưa có trường hợp nào báo cáo thiệt hại lớn như về con người, công trình.Trận động đất lần này được phân tích là do sự dịch chuyển của "đứt gãy trượt ngang" (strike-slip faults) xảy ra chủ yếu ở vùng biển phía Nam và phía Tây quanh bán đảo Hàn Quốc. Đứt gãy trượt ngang là phần dưới và phần trên của đứt gãy dịch chuyển theo chiều ngang của bề mặt đứt gãy. Trong khi đó, đứt gãy ngược (reverse fault) và đứt gãy thuận (normal fault) thì lai dịch chuyển theo chiều dọc, nên thiệt hại lớn hơn nhiều dù có cường độ tương đương.Trong buổi họp báo trực tuyến cùng ngày, Cục Khí tượng và thủy văn giải thích thiệt hại từ động đất chịu ảnh hưởng bởi sự rung lắc xảy ra khi đứt gãy dịch chuyển, hơn là cường độ của trận động đất đó. Cục Khí tượng cũng khẳng định không có nguy cơ xảy ra sóng thần từ trận động đất này. Ngoài ra, do trận động đất xảy ra trên biển nên cũng làm giảm thiểu thiệt hại. Nếu như cùng quy mô trận động đất này nhưng xảy ra tại khu vực đô thị lớn như thủ đô Seoul thì sẽ có thể gây ra thiệt hại ở mức đáng lo ngại.Về một số ý kiến phỏng đoán rằng trận động đất này có liên quan tới hoạt động núi nửa ở đảo Jeju hay các trận động đất liên tiếp xảy ra gần đây tại Nhật Bản, Cục Khí tượng và thủy văn trả lời cần nghiên cứu thêm và khảo sát tổng hợp mới có thể kết luận.Mặt khác, Bộ Hành chính và an toàn cho biết sau trận động đất 4,9 độ richter, đã xảy ra tổng cộng 13 đợt dư chấn với cường độ từ 1,3 đến 1,7 độ richter. Tính đến 6 giờ tối ngày 15/12, không có thiệt hại nào về người được ghi nhận, chỉ có 4 trường hợp báo cáo bị thiệt hại tài sản nhẹ, như nứt tường nhà và cửa sổ. Tổng cộng có 173 trường hợp trình báo cảm nhận rung chấn từ động đất, trong đó phần lớn là tại đảo Jeju (114 trường hợp).