Lao động có việc làm ở Hàn Quốc tăng 9 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/12 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 11”. Trong tháng trước, lao động có việc làm đạt 27.795.000 người, tăng 553.000 người so với một năm trước, đà tăng 9 tháng liên tiếp kể từ tháng 3 vừa qua, mức tăng giảm so với tháng 9 (671.000 người) và tháng 10 (652.000 người).Xét theo ngành công nghiệp, lao động có việc làm ngành y tế, dịch vụ phúc lợi xã hội tăng gần 279.000 người (11,6%), ngành thông tin truyền thông tăng 106.000 người (12,6%), ngành vận tải kho bãi tăng 148.000 người (9,8%). Ngược lại, lao động ngành bán buôn sỉ và lẻ giảm 123.000 người, đà giảm 30 tháng liên tiếp kể từ tháng 6 năm 2019; lao động làm việc tại nhà hàng, khách sạn giảm 86.000 người. Như vậy, số lao động làm việc trong lĩnh vực tiếp xúc trực tiếp với khách hàng giảm tổng cộng 209.000 người, cao nhất kể từ sau tháng 2 năm nay (426.000 người).Tỷ lệ tuyển dụng lao động trên 15 tuổi đạt 61,5%, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. So với mức chuẩn của Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ tuyển dụng dân số trong độ tuổi lao động từ 15-64 của Hàn Quốc đạt 67,5%, tăng 1,2%.Số người thất nghiệp là 734.000 người, giảm 233.000 người so với một năm trước. Tỷ lệ người thất nghiệp so với dân số hoạt động kinh tế là 2,6%, giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức thấp nhất kể từ năm 2013, chỉ xét riêng tháng 11.Dân số không hoạt động kinh tế là 16.653.000 người, giảm 23.000 người so với một năm trước.Tỷ lệ tuyển dụng thanh tiên từ 15-29 tuổi đạt 45,1%, tăng 2,7% so với tháng 11 năm ngoái và tỷ lệ thất nghiệp ở đối tượng này giảm 2,6%, còn 5,5%.Chính phủ đánh giá thị trường tuyển dụng tiếp tục đà phục hồi rõ rệt, gần với mức đỉnh trước khi dịch COVID-19 bùng phát. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, có thể là yếu tố ảnh hưởng xấu đến thị trường tuyển dụng trong tương lai.