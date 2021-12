Hàn Quốc gia hạn ba tuần quy định cách ly bắt buộc với người nhập cảnh từ nước ngoài

Photo : YONHAP News

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) chiều ngày 14/12 thông báo quy định người nhập cảnh từ nước ngoài phải cách ly tại nhà trong vòng 10 ngày sẽ được áp dụng thêm ba tuần nữa, tức đến ngày 6/1/2022.Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương đưa ra quyết định trên sau khi đánh giá mức độ nguy hiểm được phản ánh qua tỷ lệ tử vong và số ca bệnh chuyển biến nặng, đồng thời gia hạn biện pháp ứng phó nhằm ngăn chặn dịch lây lan trong nước.Cụ thể, Chính phủ hạn chế người nước ngoài từ 11 quốc gia bao gồm Nam Phi nhập cảnh theo hình thức lưu trú ngắn hạn. Các nước này được chỉ định là nước cần tăng phường phòng dịch, mức độ rủi ro cao và không thuộc đối tượng miễn cách ly sau nhập cảnh. Công dân Hàn Quốc, người nước ngoài lưu trú dài hạn nhập cảnh từ các nước nói trên phải cách ly bắt buộc trong 10 ngày sau nhập cảnh tại cơ sở được chỉ định; xét nghiệm COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen PCR trước và sau nhập cảnh một ngày, sau nhập cảnh 5 ngày và trước khi dỡ bỏ cách ly. Các quy định trên có hiệu lực đến ngày 6/1 năm sau.11 quốc gia là Namibia, Nam Phi, Mozambique, Lesotho, Malawi, Botswana, Eswatini, Zimbabwe, Nigeria, Ghana và Zambia.Các chuyến bay thẳng từ Ethiopia tiếp tục tạm ngừng vận hành đến ngày 6/1 năm sau. Tuy nhiên, Chính phủ vẫn khai cách chuyến bay không cố định để đưa công dân Hàn Quốc về nước với sự tham vấn của các Bộ, ngành liên quan.Ngoài ra, từ nay đến ngày 6/1/2022, công dân Hàn Quốc, người nước ngoài lưu trú dài hạn nhập cảnh từ tất cả các nước khác đều phải cách ly 10 ngày sau nhập cảnh bất kể đã hoàn tất tiêm phòng hay chưa, làm xét nghiệm PCR trước, sau khi nhập cảnh một ngày và trước khi dỡ bỏ cách ly.Người nước ngoài nhập cảnh ngắn hạn phải cách ly 10 ngày tại cơ sở do Chính phủ chỉ định và làm xét nghiệm ba lần.Chính phủ tạm dừng cấp giấy chứng nhận miễn cách ly cho đối tượng nhập cảnh với lý do đặc biệt như nhà có tang, làm công vụ đến ngày 6/1 năm sau.Các quy định trên không áp dụng với người nhập cảnh từ Singapore và Saipan, hai nước đã ký Hiệp định khu vực an toàn du lịch, miễn cách ly sau nhập cảnh với Hàn Quốc. Tuy nhiên, người nhập cảnh từ Singapore và Saipan phải xuất trình giấy xét nghiệm âm tính với COVID-19 theo hình thức khuếch đại gen.