Tạm giữ một người Việt Nam về tội làm giả giấy tờ, giới thiệu việc làm bất hợp pháp

Photo : YONHAP News

Đội điều tra đặc biệt về người di trú Văn phòng quản lý xuất nhập cảnh thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 14/12 cho biết đang tạm giam một công dân Việt Nam bị tình nghi giới thiệu việc làm bất hợp pháp và giao 6 chủ lao động người Hàn do nghi ngờ tuyển dụng người nước ngoài trái phép cho Viện Kiểm sát thành phố Busan điều tra.Theo đội điều tra, công dân Việt Nam bị cáo buộc làm giả thẻ lưu trú người nước ngoài và chứng chỉ hoàn thành khóa học cơ bản về an toàn và sức khỏe ngành xây dựng, sau đó giới thiệu việc làm cho 15 lao động người nước ngoài lưu trú bất hợp pháp tại một công trường xây dựng ở Hàn Quốc.Người này khai nhận làm giả giấy tờ thông qua một bên thứ ba chuyên làm giả giấy tờ mà người này biết được trên mạng xã hội Facebook.Về phần 6 chủ lao động người Hàn, đây là chủ thầu phụ liên quan đến công trường có lao động bất hợp pháp nói trên. Đội điều tra đã giao cho Viện Kiểm sát thành phố Busan do các chủ thầu này biết nhưng vẫn thuê lao động bất hợp pháp.Ngoài ra, đội điều tra đang nắm bắt và tiến hành điều tra về việc khoảng 135 lao động người nước ngoài nộp giấy tờ giả để làm việc tại công trường xây dựng nói trên.Một quan chức đội điều tra cho biết chủ yếu các lao động nước ngoài này là người Việt Nam, Trung Quốc và Campuchia. Có trường hợp làm giả giấy tờ thông qua bên môi giới tại Hàn Quốc, nhưng cũng có trường hợp làm giả giấy tờ tại nước sở tại sau đó chuyển phát quốc tế vào trong nước.Đến nay, 10 lao động người nước ngoài bất hợp pháp đã bị cưỡng chế về nước. Đội điều tra đang tiếp tục truy tìm tung tích những người còn lại, dự định mở rộng điều tra tới các công trường xây dựng khác.