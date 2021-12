Hàn Quốc và Singapore chính thức ký kết Hiệp định đối tác kỹ thuật số

Photo : YONHAP News

Đang trong chuyến thăm Singapore, Chánh Văn phòng đàm phán thương mại Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yeo Han-koo và Thứ trưởng Bộ Thương mại và công nghiệp Singapore Tan See Leng ngày 15/12 đã chính thức ký kết Hiệp định đối tác kỹ thuật số (DPA) Hàn-Singapore.Đây là hiệp định thương mại kỹ thuật số đầu tiên của Seoul, đạt được sau một năm 6 tháng kể từ vòng đàm phán đầu tiên hồi tháng 6 năm 2020.Chính phủ Hàn Quốc hy vọng DPA Hàn-Singapore sẽ giúp tăng cường hợp tác thương mại song phương bao gồm lĩnh vực công nghệ kỹ thuật số mới như trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ tài chính (fintech).Singapore là đối tác thương mại lớn thứ 11 của Hàn Quốc. Cùng với Hiệp định thương mại tư do (FTA) song phương, DPA hy vọng sẽ giúp thúc đẩy môi trường thương mại kỹ thuật số của hai nước, góp phần tích cực trong việc mở rộng hợp tác thương mại kỹ thuật số ra các nước phương Nam mới.Cụ thể, dự kiến xuất khẩu sản phẩm đồ ăn và làm đẹp của Hàn Quốc tại thị trường Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sẽ tăng, thông qua hai nền tảng thương mại điện tử lớn nhất ASEAN do Singapore sáng lập là Lazada và Shopee. Xuất khẩu sản phẩm và dịch vụ kỹ thuật số, tập trung vào lĩnh vực nội dung làn sóng văn hóa Hàn Quốc (Hallyu) như phim truyền hình và điện ảnh cũng sẽ được thúc đẩy.Chính phủ giải thích việc ký kết DPA sẽ giúp giảm chi phí giao dịch trên nền tảng thương mại điện tử và quy trình thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, công ty khởi nghiệp tiến vào thị trường thương mại, cũng như mở rộng cơ hội gia nhập thị trường ASEAN với cầu nối Singapore.Ngoài ra, DPA Hàn-Singapore được kỳ vọng sẽ là bước đệm để Hàn Quốc đóng vai trò dẫn đầu trong việc thiết lập quy tắc thương mại kỹ thuật số ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương và trên phạm vi toàn cầu; tạo tiền đề đẩy nhanh tốc độ gia nhập Hiệp định đối tác kinh tế kỹ thuật số (DEPA) mà Seoul đang xúc tiến.Cùng ngày, Chánh văn phòng Yeo đã gặp gỡ Bộ trưởng Thương mại và công nghiệp Singapore Gan Kim Yong, thảo luận về phương án tăng cường hợp tác thương mại một cách toàn diện và có tiến triển bao gồm Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).Ông Yeo giải thích rằng Seoul đã quyết định bắt tay vào các cuộc thảo luận như thu thập ý kiến dư luận, nhằm xúc tiến chính thức gia nhập CPTPP, qua đó kêu gọi Singapore, nước Chủ tịch CPTPP trong năm tới, tích cực hỗ trợ Hàn Quốc gia nhập CPTPP thuận lợi. Đáp lại, Bộ trưởng Gan bày tỏ hoan nghênh Hàn Quốc trở thành thành viên CPTPP.Tiếp đó, Chánh văn phòng Yeo hy vọng Singapore đóng vai trò tích cực, giúp Seoul nhanh chóng gia nhập DEPA.